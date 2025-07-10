Загалом за червень 2025 року загинули 232 особи, ще 1343 – дістали поранення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

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У червні від атак постраждала більшість областей

Практично жодна область України у червні не була в безпеці. Жертви та поранені були щонайменше у 16 із них, а також у Києві.

Цивільне населення по всій Україні стикається з такими стражданнями, яких ми не бачили вже більше 3 років. Збільшення кількості ракетних ударів дальнього радіуса дії та атак безпілотників принесла ще більше смертей і шкоди цивільному населенню у далеких від лінії фронту районах,

– зауважила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Статистика за червень підтверджує, що ситуація погіршилася.

Загалом за першу половину 2025 року є 6 754 загиблих і поранених цивільних. Це на 54%, ніж було з аналогічним періодом 2024 року – тоді зафіксували 4 381.

Згідно зі статистикою, за пів року кількість жертв серед цивільних зросла на 17%, а поранених – на 64%.

Погіршення ситуації пов'язане із використанням Росією потужних ракет дальнього радіусу дії, безпілотників по містах, підвищена руйнівна сила цих боєприпасів і збільшення кількості атак.

Також фіксується активніше застосування безпілотників ближнього радіуса дії, що призвело до зростання кількості наслідків у прифронтових громадах.

У багатьох регіонах щоденне життя зводиться до постійного пошуку укриття. Під час масованих обстрілів люди годинами залишаються в укриттях, а коли виходять, часто бачать, що їхні домівки чи робочі місця були пошкоджені або повністю зруйновані. Цей цикл пошуку укриття і зазнання втрат перетворився на сувору буденність для багатьох громад,

– зазначила Даніель Белль.

Липень також почався із жертв

Початок липня, до слова, також виявився не легшим. Росія уже встигла атакувати багато українських міст.

Лише під час обстрілу у ніч на 10 липня, від якого найбільше постраждав Київ, росіяни запустили 397 "Шахедів" та дронів-приманок, а також 18 ракет.

Унаслідок цього у столиці загинули 2 осіб, ще щонайменше 16 – були поранені.

"Діти ночують не в ліжках, а в коридорах, підвалах чи ванних кімнатах, затуляючи вуха руками, щоб не чути звуки сирен і вибухів. Такий досвід залишає глибокі психологічні травми", – зауважила Даніель Белль.

Загалом від лютого 2022 року задокументовано щонайменше 13 580 загиблих цивільних, серед яких 716 дітей. Ще 34 115 осіб отримали травми, у тому числі 2 173 дитини.