На жаль, є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Атака по Києву
Вночі 10 липня під прицілом ворога опинився Київ. Відомо, що загинуло 2 людей. Також, як зазначив президент Зеленський, станом на о пів на 10 годину ранку відомо про 16 поранених.
Пошкоджені житлові будинки, офіси, адміністративні та промислові об'єкти,
– повідомили в ДСНС.
Наслідки атаки ворога на Київ:
- Шевченківський район – пошкоджені багатоповерхові житлові та офісні будівлі. На дахах, балконах, технічних поверхах виникли загоряння. Є постраждалі.
- Солом'янський район – пожежі охопили адміністративні та складські будівлі. В одній із будівель досі триває ліквідація наслідків обстрілу.
- Дарницький район – уламки впали на територію гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.
- Подільський, Оболонський, Деснянський райони – зафіксовано падіння уламків та пошкодження інфраструктури. У Подільському районі є загиблі.
Ворог атакував Київ / Фото ДСНС
Над ліквідацією наслідків працюють необхідні служби, залучено близько 400 рятувальників та 90 одиниць техніки, піротехніки, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.