На жаль, є загиблі та поранені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на нічну атаку

Вночі в четвер, 10 липня, Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин.

Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "Шахеди",

– повідомив президент.

Український лідер підкреслив, що головна ціль атаки – Київ та область. Також під ударами ворога були ще низка регіонів, зокрема – Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.

На жаль, у Києві внаслідок атаки загинуло двоє людей. Президент висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих.

Станом на о пів на 10 годину ранку відомо про 16 поранених.

Це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні "Шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст,

– наголосив лідер.

Наслідки атаки по Києву / Фото ДСНС

За його словами, це означає, що потрібне прискорення і слід бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Він підкреслив, що партнерам треба також бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій.

Президент повідомив, що сьогодні буде говорити з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

"Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", – резюмував Зеленський.