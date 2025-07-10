На жаль, є загиблі та поранені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Зеленський відреагував на нічну атаку
Вночі в четвер, 10 липня, Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин.
Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "Шахеди",
– повідомив президент.
Український лідер підкреслив, що головна ціль атаки – Київ та область. Також під ударами ворога були ще низка регіонів, зокрема – Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.
На жаль, у Києві внаслідок атаки загинуло двоє людей. Президент висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих.
Станом на о пів на 10 годину ранку відомо про 16 поранених.
Це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні "Шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст,
– наголосив лідер.
Наслідки атаки по Києву / Фото ДСНС
За його словами, це означає, що потрібне прискорення і слід бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Він підкреслив, що партнерам треба також бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій.
Президент повідомив, що сьогодні буде говорити з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.
"Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", – резюмував Зеленський.