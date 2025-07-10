К сожалению, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Враг ночью массированно атаковал Киевскую область: есть повреждения в 4 районах, пострадал человек

Зеленский отреагировал на ночную атаку

Ночью в четверг, 10 июля, Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов.

Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – "Шахеды",

– сообщил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что главная цель атаки – Киев и область. Также под ударами врага были еще ряд регионов, в частности – Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

К сожалению, в Киеве в результате атаки погибли два человека. Президент выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

По состоянию на половину 10 часов утра известно о 16 раненых.

Это очевидное наращивание террора Россией: каждую ночь сотни "Шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов,

– подчеркнул лидер.

Последствия атаки по Киеву / Фото ГСЧС

По его словам, это означает, что нужно ускорение и следует быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Он подчеркнул, что партнерам надо также быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий.

Президент сообщил, что сегодня будет говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины.

"Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", – резюмировал Зеленский.