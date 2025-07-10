К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Атака по Киеву

Ночью 10 июля под прицелом врага оказался Киев. Известно, что погибло 2 человека. Также, как отметил президент Зеленский, по состоянию на в половине 10 часов утра известно о 16 раненых.

Повреждены жилые дома, офисы, административные и промышленные объекты,

– сообщили в ГСЧС.

Последствия атаки врага на Киев:

Шевченковский район – повреждены многоэтажные жилые и офисные здания. На крышах, балконах, технических этажах возникли возгорания. Есть пострадавшие.

– повреждены многоэтажные жилые и офисные здания. На крышах, балконах, технических этажах возникли возгорания. Есть пострадавшие. Соломенский район – пожары охватили административные и складские здания. В одном из зданий до сих пор продолжается ликвидация последствий обстрела.

– пожары охватили административные и складские здания. В одном из зданий до сих пор продолжается ликвидация последствий обстрела. Дарницкий район – обломки упали на территорию гаражного кооператива. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

– обломки упали на территорию гаражного кооператива. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Подольский, Оболонский, Деснянский районы – зафиксировано падение обломков и повреждение инфраструктуры. В Подольском районе есть погибшие.

Враг атаковал Киев / Фото ГСЧС

Над ликвидацией последствий работают необходимые службы, привлечено около 400 спасателей и 90 единиц техники, пиротехники, которые обследуют территории на наличие взрывоопасных предметов.

