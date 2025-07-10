Також відомо про загиблих через атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Що відомо про жертв та поранених

Через російський удар у кількох районах столиці сталися влучання та падіння уламків, люди почали звертатися за допомогою. Незадовго після цього з'явилася інформація про щонайменше трьох постраждалих. Згодом їхня кількість почала зростати.

Станом на зараз вона продовжує збільшуватися, вже відомо про 13 осіб, які зазнали травм внаслідок атаки. Також, на жаль, голова МВА у Києві повідомив, що через удар загинули люди. Наразі відомо про 2 загиблих осіб, яких вбили росіяни.

Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким,

– написав Тимур Ткаченко.