Также известно о погибших из-за атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя городской военной администрации Тимура Ткаченко.

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Что известно о жертвах и раненых

Из-за российского удара в нескольких районах столицы произошли попадания и падения обломков, люди начали обращаться за помощью. Вскоре после этого появилась информация о по меньшей мере трех пострадавших. Впоследствии их количество начало расти.

По состоянию на сейчас оно продолжает увеличиваться, уже известно о 13 человек, которые получили травмы в результате атаки. Также, к сожалению, председатель МВА в Киеве сообщил, что из-за удара погибли люди. Известно о 2 погибших лицах, которых убили россияне.

Это ужасная утрата. Мои соболезнования родным и близким,

– написал Тимур Ткаченко.

Также известно о разрушениях и повреждениях гражданской инфраструктуры в сразу нескольких районах.

Напомним, сообщалось, что российские войска атаковали Киев "Шахедами" и баллистикой. Тревогу из-за угрозы ударных беспилотников в столице объявили в 01:03. Взрывы в столице прогремели уже через 15 минут.

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Які наслідки удару по Києву

Согласно обнародованной информации, в Шевченковском районе зафиксировали попадание. Там, по словам чиновника, части дрона упали вблизи АЗС, а также на крышу жилого дома по другому адресу.

Также Тимур Ткаченко сообщал о попадании в нежилое здание в Соломенском районе города, по другому адресу горит крыша нежилого здания. В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.

В Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме. В Оболонском районе местные власти фиксируют падение, предварительно, обломков дрона.

Всего в столице горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые здания. Вражеская атака продолжается. Силы обороны работают по вражеским целям.