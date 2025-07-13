Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП.

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Какой будет война на истощение и что делать Украине?

Валерий Залужный считает, что развитие технологий и демографическая и экономическая ситуации в ближайшие годы, вероятно, будут способствовать ведению войны на истощение.

Позиции сторон вдоль линии боевого соприкосновения все больше будут служить для поддержания общей парадигмы войны на истощение и для поддержания внутренней напряженности в стране,

– указал он.

По мнению экс-главы, это означает увеличение количества атак на инфраструктуру, энергетические системы, транспортные узлы и другие ключевые элементы. Будут продолжаться и информационные операции.

Залужный считает, что новая стратегия войны будет направлена не столько на захват территорий, сколько на истощение ресурсов и возможностей противника, создание хаоса – чтобы сломать волю нации к сопротивлению. Из этого можно сформировать тактику для победы Украины.

"Она будет заключаться не только в работе над линией фронта, но и в формировании системы "жизнестойкости" страны и формировании асимметричных возможностей именно на основе технологических решений", – отмечает посол.

К слову, ранее Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 или даже 2022 года. По его словам, способность России продолжать войну зависит от имеющихся у нее ресурсов – и сейчас они есть.