Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Валерия Залужного на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире".

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Как Залужный прокомментировал военные возможности Украины и России

По словам Залужного, сегодня Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 или даже 2022 года.

Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий,

– подчеркнул Залужный.

Он добавил, что способность России продолжать войну зависит от имеющихся у нее ресурсов. Он подчеркнул, что с конца 2023 года Москва начала вести войну на истощение.

По мнению Залужного, одержать победу можно лишь путем полного уничтожения способности России вести боевые действия.

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях – а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались. Мы можем вести с вами речь только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды", – пояснил он.

Залужный также отметил, что Украина не в состоянии вести "другую войну в условиях демографии и экономики".

К слову, Залужный и ранее отмечал, что два ключевых условия для победы в войне – это демография и экономика. Он также отметил, что война в Украине показала, что главный ресурс, который труднее всего восстановить – люди.