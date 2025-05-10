Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление экс-главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который опубликовали в "Украинской правде".

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Что заявил Залужный о мировом порядке и балансе сил сегодня

Валерий Залужный считает, что система мирового порядка, которая базировалась на наборе правил и балансе сил, начала разрушаться. По его словам, правила, прописанные для совместного существования, не действуют.

Сила договора не имеет никакого значения. Деструктивные тенденции в системе мировой безопасности поставили под сомнение систему международных гарантий безопасности,

– отметил экс-главнокомандующий ВСУ.

Он вспомнил Будапештский меморандум и 5 статью договора НАТО. По его мнению, понятие гарантий безопасности потеряло свою безусловность. "Да и сам поиск этих гарантий, на примере Украины, ставит под сомнение вообще их существование именно сегодня", – подчеркнул Залужный.

По словам Валерия Залужного, баланса сил, который был образован после окончания холодной войны уже не существует не только морально, но и физически. "Если кто-то под статью 5 НАТО измеряет собственную военную силу образцом последней войны в Ираке – я вам очень сочувствую", – добавил он.

Ранее Валерий Залужный делал прогноз на ведение войн в 2027 году. По его словам, тогда у стран будет достаточно ресурсов для масштабных войн.