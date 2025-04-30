Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий экс-главнокомандующего ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного для AthenaLab.

Смотрите также Погибнуть за Украину мало: Залужный сделал заявление о войне

Что рассказал Залужный о войнах будущего

Валерий Залужный объяснил, что для эффективного ведения войны недавно появилось новое средство – беспилотники, многие из которых производят в Украине. Примером является FPV-дроны и "Шахеды", которые являются дешевыми и простыми в производстве. Такие технологии, по мнению Залужного, существенно изменили ситуацию на фронте.

Экс-главнокомандующий ВСУ предположил, что в 2027 году массовое производство обеспечит достаточно ресурсов для ведения масштабной войны. По его словам, Россия и Китай осознали эту тенденцию и активно к ней готовятся.

Залужный заметил, что между беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы развернулась гонка вооружений. По его мнению, преимущество сейчас на стороне производителей дронов.

По наблюдениям Залужного, с 2024 года искусственный интеллект массово внедряют в применение дронов. Украина вовремя это осознала и активно использует этот инструмент, однако страны НАТО существенно отстают – это могут использовать противники.

Какими должны быть Вооруженные Силы

По мнению Валерия Залужного, определить оптимальную структуру Вооруженных Сил трудно, потому что ситуация постоянно меняется.

Он заметил, что стоит изменить доктрину, которая должна способствовать гибкости и адаптивности, формированию корпусов и дивизий для покрытия больших территорий, координации действий и интеграции поддержки на поле боя.

Залужный также заявлял, что для победы в войне нужны два ключевых фактора – демография и экономика. По его мнению, в войнах будущего будет меньше военнослужащих, но больше дешевого оружия.