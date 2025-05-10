Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ ексголовнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного, який опублікували в "Українській правді".

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Що заявив Залужний про світовий порядок та баланс сил сьогодні

Валерій Залужний вважає, що система світового порядку, яка базувалася на наборі правил та балансі сил, почала руйнуватися. За його словами, правила, прописані для спільного існування, не діють.

Сила договору немає ніякого значення. Деструктивні тенденції у системі світової безпеки поставили під сумнів систему міжнародних безпекових гарантій,

– зазначив ексголовнокомандувач ЗСУ.

Він згадав Будапештський меморандум та 5 статтю договору НАТО. На його думку, поняття гарантій безпеки втратило свою безумовність. "Та й сам пошук цих гарантій, на прикладі України, ставить під сумнів взагалі їх існування саме сьогодні", – наголосив Залужний.

За словами Валерія Залужного, балансу сил, який був утворений після закінчення холодної війни вже не існує не тільки морально, а й фізично. "Якщо хтось під статтю 5 НАТО вимірює власну воєнну силу зразком останньої війни в Іраку – я вам дуже співчуваю", – додав він.

Раніше Валерій Залужний робив прогноз на ведення війн у 2027 році. За його словами, тоді у країн буде достатньо ресурсів для масштабних війн.