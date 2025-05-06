Британських урядовців зобов’язали переглянути плани надзвичайного реагування, що не оновлювались 20 років. Документ передбачає дії уряду в разі оголошення війни, зокрема бункери для захисту Кабінету міністрів та королівської родини, суспільне мовлення та накопичення ресурсів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Британія готується до можливої агресії Росії

Кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України, що незабаром може включати британські війська на землі.

Британські аналітики наголошують, що країна вразлива до нападу на свою критично важливу національну інфраструктуру, включаючи газові термінали, підводні кабелі, атомні електростанції та транспортні вузли.

Ключовий план оборони передбачає сценарії обстрілів країни звичайними та ядерними ракетами, а також масштабних кібернападів. Особливу увагу також буде приділено захисту залізничної мережі, судів, поштової системи та засобів зв’язку.

Один із нещодавно змодельованих сценаріїв включає одночасні кібератаки та ракетні удари.

"Оцінка ризиків, опублікована в січні, показала, що успішна атака "ймовірно призведе до загибелі цивільного населення, а також членів служб екстреної допомоги", завдасть серйозної економічної шкоди та порушить роботу життєво важливих служб", – зазначають у виданні.

Крім того, розглядається можливість створення вітчизняного аналога ізраїльської системи ПРО "Залізний купол", що захищатиме критичні об’єкти від ракет.

Британія вразлива до ракетних ударів

Минулого місяця високопоставлений чиновник Королівських ВПС повідомив, що якби перша ніч конфлікту в Україні відбулася у Великій Британії, російські ракети пробили б британську оборону та знищили б інфраструктурні цілі.

Росія, Китай та Іран, за їх заявами, мають ракети, що в 10 разів перевищують швидкість звуку.

Британські чиновники особливо стурбовані газовими терміналами та п'ятьма діючими атомними електростанціями країни, які можуть викинути радіоактивні матеріали по всій країні та спричинити "значні тривалі довгострокові наслідки для безпеки, здоров'я, навколишнього середовища та економіки" у разі удару.

Уряд також змоделював ймовірність та наслідки ракетно-ядерного нападу на Велику Британію, але офіційні висновки цього огляду залишаються засекреченими.

Який план Британія має на випадок російської агресії

Кен МакКаллум, директор MI5, заявив у жовтні, що кількість державних загроз, розслідуваних агентством, зросла на 48 відсотків за рік, і що Росія посилила свої кібератаки через війну в Україні. Минулого місяця Росія вперше була визнана загрозою національній безпеці.

План розроблений за зразком "Військової книги" – секретного досьє часів холодної війни з інструкціями щодо того, як уряд повинен реагувати на ядерну атаку, яке згодом було опубліковано в Національному архіві. "Військова книга" містила плани евакуації прем'єр-міністра та ключових членів Кабінету міністрів, яких мали перемістити до бункера в Котсуолдсі, якщо Лондон буде бомбардовано. Королева Єлизавета II втекла б у безпеку на королівській яхті.

Також серед заходів – поділ Британії на 12 зон, кожна з яких керуватиметься міністрами Кабінету Міністрів, старшими військовими офіцерами, головними констеблями та суддями зі спеціальними повноваженнями. У деяких сценаріях продукти харчування та будівельні матеріали будуть накопичуватися та нормуватися.

BBC буде доручено транслювати соціальну рекламу про те, як сховатися від ракет, а найважливіші твори мистецтва країни будуть перевезені з Лондона до Шотландії для безпеки.

Речник уряду заявив: "У Великій Британії є надійні плани дій на випадок низки потенційних надзвичайних ситуацій, які розроблялися та перевірялися протягом багатьох років".