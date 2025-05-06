Британских чиновников обязали пересмотреть планы чрезвычайного реагирования, которые не обновлялись 20 лет. Документ предусматривает действия правительства в случае объявления войны, в частности бункеры для защиты Кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Украинские военные присоединились к параду в Британии к 80-летию Победы, – The Telegraph

Великобритания готовится к возможной агрессии России

Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, что вскоре может включать британские войска на земле.

Британские аналитики отмечают, что страна уязвима к нападению на свою критически важную национальную инфраструктуру, включая газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.

Ключевой план обороны предусматривает сценарии обстрелов страны обычными и ядерными ракетами, а также масштабных кибернападений. Особое внимание также будет уделено защите железнодорожной сети, судов, почтовой системы и средств связи.

Один из недавно смоделированных сценариев включает одновременные кибератаки и ракетные удары.

"Оценка рисков, опубликованная в январе, показала, что успешная атака "вероятно приведет к гибели гражданского населения, а также членов служб экстренной помощи", нанесет серьезный экономический ущерб и нарушит работу жизненно важных служб", – отмечают в издании.

Кроме того, рассматривается возможность создания отечественного аналога израильской системы ПРО "Железный купол", что будет защищать критические объекты от ракет.

Британия уязвима к ракетным ударам

В прошлом месяце высокопоставленный чиновник Королевских ВВС сообщил, что если бы первая ночь конфликта в Украине состоялась в Великобритании, российские ракеты пробили бы британскую оборону и уничтожили бы инфраструктурные цели.

Россия, Китай и Иран, по их заявлениям, имеют ракеты, в 10 раз превышающие скорость звука.

Британские чиновники особенно обеспокоены газовыми терминалами и пятью действующими атомными электростанциями страны, которые могут выбросить радиоактивные материалы по всей стране и вызвать "значительные длительные долгосрочные последствия для безопасности, здоровья, окружающей среды и экономики" в случае удара.

Правительство также смоделировало вероятность и последствия ракетно-ядерного нападения на Великобританию, но официальные выводы этого обзора остаются засекреченными.

Какой план Британия имеет на случай российской агрессии

Кен МакКаллум, директор MI5, заявил в октябре, что количество государственных угроз, расследуемых агентством, выросло на 48 процентов за год, и Россия усилила свои кибератаки из-за войны в Украине. В прошлом месяце Россия впервые была признана угрозой национальной безопасности.

План разработан по образцу "Военной книги" – секретного досье времен холодной войны с инструкциями относительно того, как правительство должно реагировать на ядерную атаку, которое впоследствии было опубликовано в Национальном архиве. "Военная книга" содержала планы эвакуации премьер-министра и ключевых членов Кабинета министров, которых должны были переместить в бункер в Котсуолдсе, если Лондон будет бомбардирован. Королева Елизавета II сбежала бы в безопасность на королевской яхте.

Также среди мер – разделение Британии на 12 зон, каждая из которых будет управляться министрами Кабинета Министров, старшими военными офицерами, главными констеблями и судьями со специальными полномочиями. В некоторых сценариях продукты питания и строительные материалы будут накапливаться и нормироваться.

BBC будет поручено транслировать социальную рекламу о том, как спрятаться от ракет, а важнейшие произведения искусства страны будут перевезены из Лондона в Шотландию для безопасности.

Представитель правительства заявил: "В Великобритании есть надежные планы действий на случай ряда потенциальных чрезвычайных ситуаций, которые разрабатывались и проверялись в течение многих лет".