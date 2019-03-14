Вбивство Гандзюк: імовірному замовнику Мангеру можуть змінити підозру на м'якшу

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зауважив, що після висновків експертизи, яка має відбутися найближчими днями, справу вбитої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк може бути перекваліфіковано з умисного убивства та умисне тяжке тілесне ушкодження.

Як пояснив він на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських активістів, якщо судово-медична експертиза підтвердить причинно-наслідковий зв’язок між хімічними опіками та настанням смерті, то кваліфікація так і залишиться умисним убивством. Якщо ж будуть інші результати, очільник ГПУ припускає, що буде змінено кваліфікацію.

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За словами Луценка, це важливо не лише для захисту та обвинувачення, а й для необхідних екстрадиційних дій.

Якщо будь-яка країна подає екстрадиційні документи або оголошує когось у розшук, то людину можуть затримати та екстрадувати, а потім передати її справу до суду лише в рамках тієї статті, яку вказано в документах розшуку, екстрадиції тощо. Тому ми чекаємо зараз на остаточні висновки медичної експертизи для того, щоб остаточно визначитися із кваліфікацією та подальшим оголошенням інших учасників злочину в міжнародний розшук,

– підкреслив Луценко.

Крім того, очільник ГПУ додав, що за цією справою вже проведено 375 допитів, понад 50 обшуків, низку (близько 100) негласних слідчих розшукових дій, 45 оглядів, 100 тимчасових доступів, 10 слідчих експериментів, ще призначено 45 судових експертиз, проте більшість з них вже відбулася.

Луценко переконує, що для завершення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні та передачі до суду ще необхідно:

– судово-психологічні експертизи з використанням поліграфа до встановлених підозрюваних;

– отримати у Київському міському клінічному бюро судово-медичної експертизи висновок експертів за результатами проведення комісійної судово-медичної експертизи – це має статися буквально найближчими днями;

– легалізувати матеріали негласних слідчих розшукових дій;

– отримати в повному обсязі від оперативних підрозділів матеріали виконаних доручень слідчого щодо проведення слідчих розшукових дій;

– здійснити остаточну кваліфікацію – або умисне убивство, або умисне тяжке тілесне ушкодження;

– скласти та повідомити остаточні підозри;

– провести низку міжнародних правових дій.

"І після цього ми будемо вважати, що справу щодо основних фігурантів можна передавати до суду", – каже генпрокурор.

Також чиновник висловив невдоволення не лише тим, що з голова Херсонської облради Владислав Мангер зараз перебуває на волі (за нього було внесено заставу), а й тим, що з нього зняли електронний браслет.

"14 березня подамо апеляцію щодо рішення про зняття з Мангера браслета, і я сподіваюся, що Апеляційний суд повернеться до закону, який передбачає безальтернативний арешт за замовного вбивства", – додав генпрокурор.

Він нагадав, що слідство вважає замовником вбивства активістки Мангера, який через йому знайомих організаторів, а власне, Павловського та Торбіна, замовив виконання злочину у чотирьох осіб, яких було встановлено раніше, – це Васянович, Вишневський, Горбунов, Грабчук.

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Крім того, Луценко повідомив, що ГПУ замовила аудит з боку Рахункової палати щодо місцевого бюджету Херсонської обласної ради – за цими результатами можна буде побачити, яким було економічне підґрунтя вбивства Гандзюк, "а також інших злочинів за прізвищами, які так настирливо звучать у пресі". Водночас очолюване ним відомство замовило відповідну перевірку Державного комітету лісового господарства, який перевіряє і вже надав "дуже потрібну" інформацію про факти знищення та розкрадання лісів у Херсонській області.

"Таким чином, ми дамо оцінку не лише скоєному злочину щодо вбивства, але, імовірно, службовим злочинам щодо розкрадання коштів Держбюджету або місцевих бюджетів. У цих справах можуть бути інші підозри та інші фігуранти", – констатував голова Генпрокуратури.

11 лютого очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. 15 числа Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід — чиновника було взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 497 300 гривень.

Того ж дня за Мангера внесли заставу, а зробив це його адвокат Дмитро Ільченко. Увечері ж голова Херсонської облради вийшов із СІЗО на волю: в нього забрали закордонні паспорти, однак одягнули йому електронний браслет. Таким чином, Мангер може пересуватися лише Херсоном, а за межі міста виїзд є можливим тільки з дозволу слідчого Служби безпеки України, яка проводить досудове розслідування у цій справі. 18 лютого він уже вийшов на роботу. А майже за місяць, 11 березня, з посадовця зняли електронний браслет стеження та повернули закордонний паспорт.

Які події передували оголошенню підозри Мангеру:

• 8 лютого, через півроку після нападу на Катерину Гандзюк та через три місяці після її смерті, її друзі та активісти прийшли під Адміністрацію Президента та офіс "Батьківщини" з питанням "Хто ж замовив Катерину Гандзюк?" Їх не влаштовували результати розслідування, адже жодне прізвище замовників офіційне слідство тоді не назвало.

• Під АП протестувальники вимагали виключення Гордєєва та Рищука з партії та звільнення їх з посад. А згодом активісти попрямували під офіс "Батьківщини". До них вийшли два депутати, які зачитали рішення щодо виключення Мангера з партії. Однак активісти наполягали, аби саме представники партії ініціювали його звільнення з посади голови Херсонської облради.

• Наступного дня, 9 лютого, не почувши належної відповіді, активісти вже прийшли на зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Вони також тримали плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?" та намагалися поставити політикині запитання, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради та, ймовірно, вже екс-члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Але Юлія Тимошенко жодним чином не відреагувала на акцію щодо Гандзюк.

• Перед виступом Тимошенко на Контрактовій площі правоохоронці неподалік, біля ресторану "Пузата хата", за їхніми словами, затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям".

• Як пояснив голова поліції Києва Андрій Крищенко, до них надійшло повідомлення, що на місці проведення акції лідерки "Батьківщини" було закладено вибухівку, тому поліція туди вирушила. Також, за його словами, ці люди не змогли пояснити мету свого перебування на місці проведення акції.

• У підсумку усіх затриманих доправили до поліцейського відділу. Правоохоронці зазначили, що у службовому транспорті активісти повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

• За словами товаришів активістів, ті мали з собою плакати із закресленими прізвищами Владислава Мангера та з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?" Громадські діячі також додають, що приблизно десятьох з них оточили та затримали без жодних пояснень.

• Після цього розгорілись сутички біля райвідділку поліції, де перебували активісти, але їх за деякий час усе ж відпустили. На місце, зокрема побратими затриманих, аби заступитися за своїх. Крім того, вони вимагали повернути активістам їхні особисті речі, ставши стіною перед входом. Через це поліція застосувала силу проти активістів і навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Крім того, один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, бандеро!"

• На такі дії силовиків відреагували у Генпрокуратурі. За словами очільника ГПУ після перших повідомлень у соцмережах очолюване ним відомство порушило провадження про перевищення повноважень з боку працівників столичної поліції. Також він додав, що слідчі Державного бюро розслідувань мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та щодо подальших дій поліцейських.

• Крім того, увечері 9 лютого після всіх сутичок обурені активісти вирушили до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони палили фаєри та запускали феєрверки. Аваков прокоментував затримання та побиття активістів тільки в соціальних мережах, заступившись за правоохоронців.

Що відомо про справу Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.



4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазначив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



• Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".