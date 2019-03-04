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      Справа про вбивство Гандзюк: суд відмовився продовжувати запобіжний захід Мангеру

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      Владислав Мангер та його адвокати
      Владислав Мангер та його адвокати / 24 канал

      Суд не продовжив запобіжний захід для голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера – підозрюваного в причетності до замовлення вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Хоча прокурори запевняли суд, що Мангер може втекти від слідства або чинити вплив на слідство і свідків.

      Рішення про непродовження дії запобіжного заходу ще на 60 днів прийняв суддя Мар'ян Головчак.

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      Прокурор Вікторія Калита як представник сторони обвинувачення просила продовжити запобіжний захід ще на 60 днів. А саме: заборонити виїзд за межі Херсона без дозволу слідчих, вдягнути електронний браслет, здати закордонні паспорти і не спілкуватися із іншими фігурантами справи. Адже в іншому випадку Мангер матиме можливість впливати на слідство та свідків.

      Прокурор
      Прокурори вимагали продовження запобіжного заходу для Владислава Мангера

      Нагадаємо, 15 лютого 2019 року суд вирішив арештувати Мангера з правом внесення застави, того ж дня заставу внесли і підозрюваний вийшов на свободу. Щоправда, на нього вдягнули електронний браслет.

      Сторона захисту в особі адвоката Дмитра Ільченка переконала суд, що продовжувати запобіжний захід не слід. Начебто вказані обвинуваченням ризики необґрунтовані, а сам Мангер поводить себе так, щоб не викликати жодних нарікань.

      Суд
      Суд вирішив запобіжний захід Мангеру не продовжувати

      Таким чином, наразі Владислав Мангер фактично нічим не обмежений у пересуваннях, крім зобов'язання відвідувати судові засідання та слідчі дії. Застава буде зберігатися на казначейському рахунку, а електронний браслет, за словами адвоката Ільченка, Мангер навіть не знімав. Бо це повинні зробити уповноважені на такі дії особи.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року у Херсоні жінку облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали 6 людей, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним. Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.

      • Владислав Мангер заявив, що має ніякого зв’язку з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини Херсона Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк Судді
      Джерело: 24 канал
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