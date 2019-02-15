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      Справа Гандзюк: Мангер вийшов на волю під заставу

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      Владислав Мангер вийшов із СІЗО під заставу
      Владислав Мангер вийшов із СІЗО під заставу / Facebook-сторінка Владислава Мангера

      Голова Херсонської облради Владислав Мангер 15 лютого вийшов із СІЗО під заставу. Він – підозрюваний в організації вбивства радниці мера міста, активістки Катерини Гандзюк.

      Заставу за Мангера у розмірі 2 мільйони 497 тисяч гривень вніс його адвокат Дмитро Ільченко.

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      Перед цим суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді 17 днів арешту із правом внесення застави. Тоді захисники чиновника заявили, що їхній підзахисний не має таких грошей, проте обіцяли їх знайти. Очевидно, це вдалося.

      Скажу тільки одне: треба далі співпрацювати зі слідством для того, щоб знайти реальних злочинців. Я повністю готовий допомагати й спрацювати, скільки це буде потрібно слідству,
      – сказав Мангер після виходу з СІЗО.

      При цьому суд вилучив у чиновника закордонні паспорти. Але територією України пересуватися він може.

      "Жодних претензій ні до кого не маю. Гадаю, у пресі треба менше писати нісенітниць і більше допомагати один одному в пошуках реальних злочинців", – додав Мангер.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою. У цій справі правоохоронці затримали 6 підозрюваних. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Чому Мангер – підозрюваний у причетності до вбивства Гандзюк? Спершу Мангера у причетності до нападу на активістку звинуватив її батько Віктор. Він також звинуватив у злочині голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Мовляв, усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Олексієм Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Мангер відкидає свої зв’язки з Левіним. Проте правоохоронці оголосили чиновнику про підозру у злочині, суд взяв під варту, а тепер Мангер вийшов під заставу.

      За життя Гандзюк звинувачувала обласну владу незаконній вирубці лісів, а Мангера – у покриванні нелегального бізнесу. Активістка ще називала його організатором херсонського "антимайдану".

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

       

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      Теги: Справа Катерини Гандзюк СІЗО Розслідування Новини Херсона Новини України Владислав Мангер
      Джерело: 24 канал
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