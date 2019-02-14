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      Мангер заплатив за вбивство Гандзюк базою відпочинку на березі Чорного моря, – прокуратура

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      Мангер заплатив за вбивство Гандзюк базою відпочинку на березі Чорного моря, вважає прокуратура
      Мангер заплатив за вбивство Гандзюк базою відпочинку на березі Чорного моря, вважає прокуратура / Khersonline.net

      Голова Херсонської облради Владислав Мангер заплатив за вбивство активістки Катерини Ганзюк, зокрема, базою відпочинку Oasis Beach у Лазурному, яку здає в оренду його юрист. Так вважають прокурори.

      За даними журналістів, юрист Андрій Мурашкін здав базу відпочинку підозрюваному в організації вбивства активістки Олексію Левіну ("Москалу"). Останній зараз переховується за кордоном. Договір підписали за тиждень до нападу на Гандзюк, заявила на суді сторона обвинувачення.

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      Встановлено, що Мангер надав вказівку Мурашкіну передати базу відпочинку Левіну як частину оплати за організацію вбивства Гандзюк,
      – заявила прокурор.

      Oasis Beach складається із готелю на 57 номерів та пляжу. Доба проживання там коштує понад 2 тисячі гривень. Базу відпочинку передали Левіну за символічні 500 гривень на місяць строком на 7 років.

      Сам юрист Мурашкін, який ще й захищає Мангера у суді, назвав звинувачення брехнею. Юрист каже, що комплекс передали його фірмі лише для управління. Усе тому, що довкола бази відпочину тривають суди та конфлікти між колишніми та нинішніми власниками.

      Мурашкін заявив, що перед відпусткою вирішив захистити майно від атак і захоплень. Тому й передав в оренду Oasis Beach. За словами юриста, базу фактично так і не передали Левіну.

      За даними прокуратури, Мангер та Левін платили за мовчання потенційним свідкам у справі про вбивство Гандзюк. А також тиснули на свідків та погрожували їм фізичною розправою.

      Тим часом Мангер переконує, що вбивство Гандзюк нібито замовив генерал СБУ Данило Даценко. Останній до 2018 року очолював в Херсонську СБУ. Проте у самій спецслужбі це звинувачення назвали повним абсурдом.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року у Херсоні жінку облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали 6 людей, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк? Спершу в цьому Мангера звинуватив батько Катерини Віктор. Він також звинувати у злочині голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Мовляв, усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Олексієм Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Мангер відкидає свої зв’язки з Левіним. Проте чиновнику вже оголосили про підозру у злочині, а суд вже кілька днів обирає йому запобіжний захід. Мангер також вийшов з партіїї "Батьківщина"на час розслідування справи.

      Відомо, що за життя Гандзюк звинувачувала обласну владу незаконній вирубці лісів, а Мангера – у покриванні нелегального бізнесу. Активістка ще називала його організатором херсонського "антимайдану".

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер Кримінальні новини Новини Херсона Розслідування
      Джерело: 24 канал
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