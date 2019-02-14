Мангер заплатил за убийство Гандзюк базой отдыха на берегу Черного моря, – прокуратура

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство активистки Екатерины Ганзюк, в частности, базой отдыха Oasis Beach в Лазурном, которую сдает в аренду его юрист. Так считают прокуроры.

По данным журналистов, юрист Андрей Мурашкин сдал базу отдыха подозреваемому в организации убийства активистки Алексею Левину ("Москалю"). Последний сейчас скрывается за границей. Договор подписали за неделю до нападения на Гандзюк, заявила на суде сторона обвинения.

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Установлено, что Мангер дал указание Мурашкину передать базу отдыха Левину как часть оплаты за организацию убийства Гандзюк,

– заявила прокурор.

Oasis Beach состоит из отеля на 57 номеров и пляжа. Сутки проживания там стоит более 2 тысячи гривен. Базу отдыха передали Левину за символические 500 гривен в месяц сроком на 7 лет.

Сам юрист Мурашкин, который еще и защищает Мангера в суде, назвал обвинения ложью. Юрист говорит, что комплекс передали его фирме только для управления. Все потому, что вокруг базы отдоха продолжаются суды и конфликты между бывшими и нынешними владельцами.

Мурашкин заявил, что перед отпуском решил защитить имущество от атак и захватов. Поэтому и передал в аренду Oasis Beach. По словам юриста, базу фактически так и не передали Левину.

По данным прокуратуры, Мангер и Левин платили за молчание потенциальным свидетелям по делу об убийстве Гандзюк. А также давили на свидетелей и угрожали им физической расправой.

Между тем Мангер утверждает, что убийство Гандзюк якобы заказал генерал СБУ Даниил Даценко. Последний до 2018 года возглавлял Херсонскую СБУ. Однако в самой спецслужбе это обвинение назвали полным абсурдом.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?​ 31 июля 2018 года в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк?​

Сначала в этом Мангера обвинил отец Екатерины Виктор. Он также обвинил в преступлении главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Мол, все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Алексеем Левиным с криминальным прозвищем "Москаль-младший". Мангер отвергает свои связи с Левиным. Однако чиновнику уже объявили о подозрении в преступлении, а суд уже несколько дней избирает ему меру пресечения. Мангер также вышел из партиии "Батькивщина" на время расследования дела.



Известно, что при жизни Гандзюк обвиняла областные власти незаконной вырубке лесов, а Мангера – в покрытии нелегального бизнеса. Активистка еще называла его организатором херсонского "антимайдана".

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео