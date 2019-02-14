18:59
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Мангер заплатил за убийство Гандзюк базой отдыха на берегу Черного моря, – прокуратура

      37 Читати новину українською
      Мангер заплатил за убийство Гандзюк базой отдыха на берегу Черного моря, считает прокуратура
      Мангер заплатил за убийство Гандзюк базой отдыха на берегу Черного моря, считает прокуратура / Khersonline.net

      Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство активистки Екатерины Ганзюк, в частности, базой отдыха Oasis Beach в Лазурном, которую сдает в аренду его юрист. Так считают прокуроры.

      По данным журналистов, юрист Андрей Мурашкин сдал базу отдыха подозреваемому в организации убийства активистки Алексею Левину ("Москалю"). Последний сейчас скрывается за границей. Договор подписали за неделю до нападения на Гандзюк, заявила на суде сторона обвинения.

      Читайте также: Гандзюк была агентом СБУ, – адвокат подозреваемого Мангера огорошил заявлением

      Установлено, что Мангер дал указание Мурашкину передать базу отдыха Левину как часть оплаты за организацию убийства Гандзюк,
      – заявила прокурор.

      Oasis Beach состоит из отеля на 57 номеров и пляжа. Сутки проживания там стоит более 2 тысячи гривен. Базу отдыха передали Левину за символические 500 гривен в месяц сроком на 7 лет.

      Сам юрист Мурашкин, который еще и защищает Мангера в суде, назвал обвинения ложью. Юрист говорит, что комплекс передали его фирме только для управления. Все потому, что вокруг базы отдоха продолжаются суды и конфликты между бывшими и нынешними владельцами.

      Мурашкин заявил, что перед отпуском решил защитить имущество от атак и захватов. Поэтому и передал в аренду Oasis Beach. По словам юриста, базу фактически так и не передали Левину.

      По данным прокуратуры, Мангер и Левин платили за молчание потенциальным свидетелям по делу об убийстве Гандзюк. А также давили на свидетелей и угрожали им физической расправой.

      Между тем Мангер утверждает, что убийство Гандзюк якобы заказал генерал СБУ Даниил Даценко. Последний до 2018 года возглавлял Херсонскую СБУ. Однако в самой спецслужбе это обвинение назвали полным абсурдом.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?​ 31 июля 2018 года в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк?​
      Сначала в этом Мангера обвинил отец Екатерины Виктор. Он также обвинил в преступлении главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Мол, все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Алексеем Левиным с криминальным прозвищем "Москаль-младший". Мангер отвергает свои связи с Левиным. Однако чиновнику уже объявили о подозрении в преступлении, а суд уже несколько дней избирает ему меру пресечения. Мангер также вышел из партиии "Батькивщина" на время расследования дела.

      Известно, что при жизни Гандзюк обвиняла областные власти незаконной вырубке лесов, а Мангера – в покрытии нелегального бизнеса. Активистка еще называла его организатором херсонского "антимайдана".

      Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео

       

      blog_ava
      Обзор долгожданной постапокалиптической игры Metro: Exodus – системные требования и цена
      сегодня
      485
      Теги: Новости Украины Новости политики Дело Екатерины Гандзюк Расследования Новости Херсона Криминальные новости Владислав Мангер
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Суровое наказание: как полицейские поплатились за вымогательство взятки
      сегодня , 17:42 Суровое наказание: как полицейские поплатились за вымогательство взятки
      Ірина Шиба 108
      Трансферы украинских клубов в 2019 году
      сегодня , 17:05 Трансферы украинских клубов в 2019 году
      2264
      Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      сегодня , 17:00 Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      Артем Овдієнко 695
      "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      сегодня , 15:01 "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      Дмитро Снєгирьов 1178
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня , 14:54 Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      1517
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Яценюк встретится с Обамой в среду
       9 марта 2014 , 18:23 17
      В ОБСЕ утверждают, что перемирие в целом соблюдалось
       16 февраля 2015 , 22:25 2
      Главные новости футбола 7 октября: Шахтер потерял очки и Тайсона, Динамо сократило отрыв, ничьи европейских грандов
       8 октября 2018 , 07:00
      Легенда Динамо оценил шансы сборной Украины на попадание на Евро-2020
       22 ноября 2018 , 09:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук