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      Убийство Гандзюк заказал генерал СБУ Даниил Доценко: в СБУ отреагировали на обвинение Мангера

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      Убийство Гандзюк заказал генерал СБУ Даниил Доценко: в СБУ отреагировали на обвинение Мангера
      Убийство Гандзюк заказал генерал СБУ Даниил Доценко: в СБУ отреагировали на обвинение Мангера / slovoidilo.ua

      Владислав Мангер считает, что убийство Екатерины Гандзюк заказал генерал СБУ Даниил Доценко, который до 2018 года возглавлял в Херсонскую СБУ. В Службе безопасности Украины назвали это обвинение полным абсурдом.

      Шевченковский суд Киева рассматривает избрание меры пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. В пресс-службе СБУ уже успели отреагировать на заявление Мангера.

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      По мнению Владислава Мангера, заказал убийство Екатерины Гандзюк генерал СБУ Даниил Доценко с целью дискредитации полиции.

      Заявление (ред. 24 канал) является абсурдным, безосновательным и клеветническим.
      – заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

      Гитлянская добавила, что "его (заявления – ред. 24 канал) единственной целью было стремление невилировать тот большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины, и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган".

      Мангер заявил, что Гандзюк тесно сотрудничала с СБУ и была в подчинении генерала Доценко.

      Что случилось с Екатериной Гандзюк? 31 июля 2018 года в Херсоне известную активистку и советницу мэра облили серной кислотой. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      За Владислава Мангера киевское адвокатское объединение "Барристерс" готово внести залог 1 миллион гривен. Трое представителей именно этого объединения защищают Мангера в суде.

      Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным по криминальному прозвищу "Москал-младший".

      * Сам Мангер заявил, что не имеет отношение к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.

      * Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

      Смотрите видео: почему Владислава Мангера подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк

       

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      Теги: Новости политики Владислав Мангер Новости Украины СБУ Расследования Криминальные новости Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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