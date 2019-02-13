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      Не понимаю, почему моя личность рассматривается в деле, – Мангер дал первый комментарий в суде

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      Впервые на суде заговорил Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Обещанные имена организаторов убийства активистки председатель Херсонского облсовета до сих пор не назвал, а теперь уверяет, что не понимает и причину обвинений.

      Об этом сообщила корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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      Генпрокуратура объявила подозрение в деле убийства Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. На вопрос судьи: "Понимает ли причину подозрения?" Владислав Мангер ответил, что "нет".

      Не понимаю почему моя личность рассматривается в этом деле. Как я отношусь к этому страшному преступлению, которое произошло в Херсонской области?
      – прокомментировал Мангер.

      Мангер считает, что убийство Екатерины Гандзюк заказал генерал СБУ Даниил Доценко, который до 2018 года возглавлял в Херсонскую СБУ. Сам подозреваемый заявил, что готов пройти полиграф, чтобы доказать свою непричастность к этому делу.

      Прокуроры же настаивают на избрании меры защиты продолжительностью до 3 марта, чтобы Мангер не мог уничтожить все доказательства, а также считают, что у него достаточно средств, чтобы вылететь из страны или подкупить свидетелей.

      Почему Мангера считают причастным к убийству Гандзюк?Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления – Левиным. Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса.

      Адвокаты уже успели ознакомиться с материалами подозрения. Во вторник, 12 февраля, суд перенесли из-за того, что адвокаты потребовали приобщить к делу видео допроса других подозреваемых – Павловского и Торбина, которые совершили покушение.

      13 февраля диски, на которых записано видео допроса других подозреваемых, которые якобы указали на Мангера, приобщили к делу. Их прокуроры принесли на суд и попросили провести закрытое заседание. Адвокаты подозреваемого настаивают на открытом разбирательстве, ибо если Мангера публично обвиняют в заказе убийства, то доказательства против него также должны видеть все.

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      Теги: Новости политики Владислав Мангер Новости Украины Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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