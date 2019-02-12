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      Дело об убийстве Гандзюк: шесть адвокатов добились переноса суда над Мангером

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      Имена организаторов убийства Екатерины Гандзюк обещал назвать председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Ему самому 11 февраля вручили подозрение как возможному заказчику убийства херсонской активистки. И ему суд должен был избрать меру пресечения. Что на самом деле произошло в Шевченковском суде – зафиксировали журналисты 24 канала.

      Шесть адвокатов и титушки.

      Мангера на заседание суда сопровождали аж шесть адвокатов. А также группа поддержки – такие себе "активисты", люди спортивного телосложения, по виду больше похожи на титушек. Еще где-то с два десятка людей с плакатами в поддержку Мангера пикетировали Шевченковский суд. Но почему именно поддерживают херсонского чиновника – рассказать не хотели.

      Читайте также: Мангер не мог спуститься с Марса, – Найем о новом витке в деле Гандзюк

      Не виноват, но знает, кто виноват.

      Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера следствие считает заказчиком и организатором убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Именно он, мол, дал деньги на расправу. Мангер свою вину отрицал и обещал назвать фамилии якобы настоящих заказчиков убийства. Прокуратура просила арест без права внести залог.

      Что случилось с Екатериной Гандзюк?
      31 июля 2018 года в Херсоне известную активистку и советника мэра облили серной кислотой. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Затягивание суда.

      Адвокаты Мангера дважды просили суд перенести избрание меры пресечения. Впервые, мол, за то, что не успели ознакомиться с материалами дела. Судья объявил перерыв. А во второй раз суд перенесли из-за того, что адвокаты потребовали приобщить к делу видео допроса других подозреваемых – Павловского и Торбина. Именно они указали на Мангера как заказчика. И суд это требование удовлетворил: избирать меру пресечения следующий день – 13 февраля.

      Почему только Мангер?

      Под следствие попал лишь член "Батькивщины" Владислав Мангер. Хоть на скамье подсудимых, по мнению активистов, должны быть еще два человека – представители "Блока Петра Порошенко". В Частности, Евгений Рищук. Правда, он вчера, 11 февраля, побывал на допросе в СБУ в деле поджогов и вырубки Херсонского леса. Следствие считает, что Екатерину убили именно потому, что она публично говорила про эти схемы. А вот вины главы ОГА Андрея Гордеева в ГПУ вообще не видят.

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      Почему Мангера считают причастным к убийству Гандзюк?
      Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления – Левиным. Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса.

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      Автор: Егор Скорина, Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Владислав Мангер Криминальные новости Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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