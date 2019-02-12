Дело об убийстве Гандзюк: шесть адвокатов добились переноса суда над Мангером
Имена организаторов убийства Екатерины Гандзюк обещал назвать председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Ему самому 11 февраля вручили подозрение как возможному заказчику убийства херсонской активистки. И ему суд должен был избрать меру пресечения. Что на самом деле произошло в Шевченковском суде – зафиксировали журналисты 24 канала.
Шесть адвокатов и титушки.
Мангера на заседание суда сопровождали аж шесть адвокатов. А также группа поддержки – такие себе "активисты", люди спортивного телосложения, по виду больше похожи на титушек. Еще где-то с два десятка людей с плакатами в поддержку Мангера пикетировали Шевченковский суд. Но почему именно поддерживают херсонского чиновника – рассказать не хотели.
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Не виноват, но знает, кто виноват.
Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера следствие считает заказчиком и организатором убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Именно он, мол, дал деньги на расправу. Мангер свою вину отрицал и обещал назвать фамилии якобы настоящих заказчиков убийства. Прокуратура просила арест без права внести залог.
Что случилось с Екатериной Гандзюк?
31 июля 2018 года в Херсоне известную активистку и советника мэра облили серной кислотой. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.
Затягивание суда.
Адвокаты Мангера дважды просили суд перенести избрание меры пресечения. Впервые, мол, за то, что не успели ознакомиться с материалами дела. Судья объявил перерыв. А во второй раз суд перенесли из-за того, что адвокаты потребовали приобщить к делу видео допроса других подозреваемых – Павловского и Торбина. Именно они указали на Мангера как заказчика. И суд это требование удовлетворил: избирать меру пресечения следующий день – 13 февраля.
Почему только Мангер?
Под следствие попал лишь член "Батькивщины" Владислав Мангер. Хоть на скамье подсудимых, по мнению активистов, должны быть еще два человека – представители "Блока Петра Порошенко". В Частности, Евгений Рищук. Правда, он вчера, 11 февраля, побывал на допросе в СБУ в деле поджогов и вырубки Херсонского леса. Следствие считает, что Екатерину убили именно потому, что она публично говорила про эти схемы. А вот вины главы ОГА Андрея Гордеева в ГПУ вообще не видят.
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Почему Мангера считают причастным к убийству Гандзюк?
Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления – Левиным. Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса.