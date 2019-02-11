Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня
31 июля в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, 4 ноября она умерла в больнице. Рассказываем, что известно о ходе дела по состоянию на 11 февраля.
Кто такая Екатерина Гандзюк?
33-летняя Екатерина Гандзюк была советницей городского главы Херсона. Также она выполняла обязанности управляющей аппаратом Херсонского городского совета и депутатом от партии "Батькивщина". Однако, после конфликта с руководством областной организации вышла из партии.
Также Гандзюк работала в структурах ООН в Украине, а до избрания в горсовет была общественной активисткой и выступала против "русского мира" и сепаратизма. Кроме того, она обвинила областную власть в причастности к вырубке лесов.
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Что известно о преступлении?
31 июля в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций. Нападение осуществили утром, когда она вышла из подъезда дома.
"Мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей", – отмечал генеральный прокурор Юрий Луценко.
Одной из версий причины убийства активистки также считают и "лесную тему". В этом контексте часто фигурируют фамилии главы облсовета Владислава Мангера и главы ОГА Андрея Гордеева.
4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне.
Подозреваемым в преступлении грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео
Кого подозревают?
В нападении на Гандзюк подозреваются уже восемь человек. Четверо из них (Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский) признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.
Вячеслава Вишневского 22 августа отправили под домашний арест на время следствия. Он – ветеран АТО, принимал участие во многих военных операциях, в частности в Донецком аэропорту, Авдеевке, Песках и других населенных пунктах.
Виктора Горбунова подозревают в покупке кислоты для нападения на Гандзюк.
Никите Грабчуку инкриминируют непосредственно исполнение преступления.
Владимира Васяновича 13 сентября отпустили под домашний арест. Во время заседания он заявил, что не принимал непосредственное участие в нападении на активистку, а только занимался доставкой группы напавших в Херсон. Мужчина также назвал и имена организаторов нападения. Васянович заверил, что готов нести ответственность за содеянное.
Сергей Торбин, по версии следствия, является вероятным организатором убийства Гандзюк. Журналисты ранее выяснили, что он неоднократно защищал интересы областной власти в вопросах леса.
Игорь Павловский – помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука. Общественные активисты убеждены, что именно он был посредником между организатором и заказчиком убийства – в частности, он передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину.
Нардепа Николая Паламарчука, помощником которого является Павловский, активисты называют "вечным смотрящим по темам МВД в Херсонской области". Местная община неоднократно обвиняла его в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий. Сам нардеп заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на активистку. Игорь Павловский тоже причастность к преступлению не признает.
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Алексей Левин (Москаленко). В декабре ему было объявлено о подозрении в организации убийства. Однако еще в августе 2018 года он бежал за границу. По словам адвоката, Левин настаивает, что не причастен к убийству херсонской активистки. Однако не отрицает, что 17 августа 2018 года встречался с подозреваемыми Игорем Павловским и Сергеем Торбиным, которые сейчас находятся под стражей.
11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру также объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Дальше его должны доставить в Печерский райсуд Киева для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сам чиновник до 30 марта ушел в отпуск.
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Сама Екатерина Гандзюк называла Мангера организатором херсонского антимайдана. А после того, как его приняли в ряды "Батькивщины", вышла из партии.
Она всегда, не стесняясь, называла его ставленником криминала. Мангер – это первый глава облсовета, которому удалось полностью подчинить себе губернатора. Он руководит им во всех вопросах. У них уже есть сейчас совместный бизнес, они зарегистрировали на подставных лиц компанию,
– сказал херсонский журналист, друг Екатерины Гандзюк, Сергей Никитенко.
В конце января Мангер заявил, что приостанавливает членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Гандзюк. Это произошло из-за заявления отца погибшей о вероятной причастности чиновника к организации преступления. Мангер все обвинения в свой адрес отвергает. Прокуратура будет просить взять его под стражу на 2 месяца без залога.
Кроме того, отец активистки считает, что глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.
Смотрите видео: Мангеру вручили подозрение в убийстве Гандзюк
Как на смерть активистки отреагировали украинские политики?
"Твердо убежден, что Екатерина Гандзюк не умерла, ее убили. Трагическая развязка стала следствием воровского нападения. Другого мнения здесь и быть не может", – отмечал Петр Порошенко.
Также, украинский президент добавил, что заинтересован в том, чтобы преступление против Гандзюк было раскрыто, расследование проведено, а убийцы, организаторы и заказчики понесли ответственность.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что виновные в преступлениях против активистки обязательно должны быть наказаны.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал смерть Екатерины Гандзюк ужасной трагедией. Глава МИД отмечает, что необходимо завершить то, что делала активистка.
"Если не сможем закончить то, что делала Екатерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас, и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случился, а даже нельзя было представить. Это будет ей лучшей данью, а не просто много слов", – отметил Климкин.
Реакция международного сообщества
В мире отметили, что смерть Екатерины Гандзюк является "печальным днем для демократии", и добавили, что будут следить за развитием следствия по этому делу.
"Эта невероятно смелая 33-летняя женщина получила ужасные ожоги на 40% тела в результате нападения с кислотой в июле. Президент Порошенко пообещал обеспечить правосудие, и мы это искренне поддерживаем", – написал глава МИД Великобритании Джереми Хант.
Депутат Европарламента Ребекка Хармс поддержала слова украинского философа и общественного деятеля Евгения Быстрицкого, который заявил, что против активистов в Украине ведут "войну".
"Как и часто, Евгений Быстрицкий снова прав. Те, кто убил Екатерину Гандзюк, должны быть наказаны. И через 5 лет после того, как смелые активисты призвали граждан Украины присоединиться к Майдану, пришло время следовать советам Евгения", – заявила Ребекка Хармс.
"Безнаказанность преступлений против общественных активистов, журналистов и других лиц, выступающих публично, неприемлема. ООН призывает к немедленному расследованию, отчетности и правосудию", – написала координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани в Twitter.
"Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков", – говорится в сообщении посла США в Украине Мари Йованович.
"Нападения на гражданское общество Украины должны прекратиться. Те, кто ответственен за заказ и совершение этой ужасной атаки, должны быть привлечены к суду", – написала официальная представительница Госдепартамента США Хизер Науэрт в своем Twitter.
"Очень расстроен известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Виновные в этом чудовищном преступлении должны быть привлечены к ответственности", – написал Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.
Что говорила сама Екатерина Гандзюк о нападении на нее?
За месяц до смерти активистка записала видеообращение, в котором указала на плачевную ситуацию с украинским правосудием и возможные мотивы совершенного на нее нападения.
Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо, но по крайней мере меня лечат, и меня лечат очень хорошо украинские врачи. И я точно знаю, что я выгляжу сейчас намного лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто. Мне очень тяжело, и мне тяжело даже, на самом деле, записывать это обращение, но это немного проще, чем в нашей стране переваривать всё это огромное количество регионалов, сепаратистов и "мусоров", которое она должна переварить для того, чтобы хоть как-то выжить,
– говорила активистка.
Екатерина Гандзюк заявила, что те люди, которых задержали правоохранители, действительно являются исполнителями. Также она подчеркнула, что ситуация с нападением на нее – "очень "нехерсонская" тема". Однако конкретных предположений относительно причин нападения она не имела.
"У меня было слишком много конфликтов для того, чтобы я могла выбрать какой-то один из них, который стал бы причиной такой ситуации. Также и дня не проходило, чтобы мне никто не угрожал", – отмечала она.
Смотрите видео обращения Екатерины Гандзюк:
Что произошло на акциях в феврале?
8 февраля активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с плакатами "Кто заказал Екатерину Гандзюк?". Протестующие требовали исключения Гордеева и Рищука из БПП и увольнения их с должностей. Дата была выбрана неспроста – прошло ровно полгода с момента нападения на активистку и три месяца со дня ее смерти. Причиной стало то, что активистов не устраивали результаты расследования – ни одну фамилию заказчиков официальное следствие тогда не назвало.
На следующий день активисты пришли уже на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями, которая проходила на Контрактовой площади в Киеве. Они также пытались задать ей вопрос, когда будет отстранен с должности Владислав Мангер. Но Юлия Тимошенко никак не отреагировала на акцию относительно Гандзюк.
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Перед выступлением Тимошенко правоохранители задержали "организованную группу молодых людей с закрытыми лицами". Однако, по словам активистов, задержанные являются общественными деятелями и пришли на мирную акцию. Позже участники акции пришли в Подольский райотдел полиции, где между ними и правоохранителями завязалась потасовка. Правоохранители назначили два служебных расследования по фактам задержания и избиения активистов.
Ни один работник полиции не был отстранен от исполнения должностных обязанностей. Задержанным во время столкновений активистам может грозить до 7 лет тюрьмы. Правоохранители заявили, что у тех была зеленка, ножи, газовые баллончики и пистолет. По официальным данным всего были задержаны 24 человека, троих полицейских доставили в больницу.
Правоохранители избили активистов в Подольском райотделе полиции в Киеве: смотрите видео
Вечером 9 февраля после всех столкновений возмущенные активисты отправились к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Они жгли файеры и запускали фейерверки.
Активисты зажгли файеры возле дома Авакова: видео