Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня

31 июля в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, 4 ноября она умерла в больнице. Рассказываем, что известно о ходе дела по состоянию на 11 февраля.

Кто такая Екатерина Гандзюк?

33-летняя Екатерина Гандзюк была советницей городского главы Херсона. Также она выполняла обязанности управляющей аппаратом Херсонского городского совета и депутатом от партии "Батькивщина". Однако, после конфликта с руководством областной организации вышла из партии.

Также Гандзюк работала в структурах ООН в Украине, а до избрания в горсовет была общественной активисткой и выступала против "русского мира" и сепаратизма. Кроме того, она обвинила областную власть в причастности к вырубке лесов.

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Что известно о преступлении?

31 июля в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций. Нападение осуществили утром, когда она вышла из подъезда дома.

"Мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей", – отмечал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Одной из версий причины убийства активистки также считают и "лесную тему". В этом контексте часто фигурируют фамилии главы облсовета Владислава Мангера и главы ОГА Андрея Гордеева.

4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне.

Подозреваемым в преступлении грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Кого подозревают?

В нападении на Гандзюк подозреваются уже восемь человек. Четверо из них (Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский) признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.

Вячеслава Вишневского 22 августа отправили под домашний арест на время следствия. Он – ветеран АТО, принимал участие во многих военных операциях, в частности в Донецком аэропорту, Авдеевке, Песках и других населенных пунктах.

Виктора Горбунова подозревают в покупке кислоты для нападения на Гандзюк.

Никите Грабчуку инкриминируют непосредственно исполнение преступления.

Владимира Васяновича 13 сентября отпустили под домашний арест. Во время заседания он заявил, что не принимал непосредственное участие в нападении на активистку, а только занимался доставкой группы напавших в Херсон. Мужчина также назвал и имена организаторов нападения. Васянович заверил, что готов нести ответственность за содеянное.

Сергей Торбин, по версии следствия, является вероятным организатором убийства Гандзюк. Журналисты ранее выяснили, что он неоднократно защищал интересы областной власти в вопросах леса.

Игорь Павловский – помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука. Общественные активисты убеждены, что именно он был посредником между организатором и заказчиком убийства – в частности, он передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину.

Нардепа Николая Паламарчука, помощником которого является Павловский, активисты называют "вечным смотрящим по темам МВД в Херсонской области". Местная община неоднократно обвиняла его в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий. Сам нардеп заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на активистку. Игорь Павловский тоже причастность к преступлению не признает.

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Алексей Левин (Москаленко). В декабре ему было объявлено о подозрении в организации убийства. Однако еще в августе 2018 года он бежал за границу. По словам адвоката, Левин настаивает, что не причастен к убийству херсонской активистки. Однако не отрицает, что 17 августа 2018 года встречался с подозреваемыми Игорем Павловским и Сергеем Торбиным, которые сейчас находятся под стражей.

11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру также объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Дальше его должны доставить в Печерский райсуд Киева для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сам чиновник до 30 марта ушел в отпуск.

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Сама Екатерина Гандзюк называла Мангера организатором херсонского антимайдана. А после того, как его приняли в ряды "Батькивщины", вышла из партии.

Она всегда, не стесняясь, называла его ставленником криминала. Мангер – это первый глава облсовета, которому удалось полностью подчинить себе губернатора. Он руководит им во всех вопросах. У них уже есть сейчас совместный бизнес, они зарегистрировали на подставных лиц компанию,

– сказал херсонский журналист, друг Екатерины Гандзюк, Сергей Никитенко.

В конце января Мангер заявил, что приостанавливает членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Гандзюк. Это произошло из-за заявления отца погибшей о вероятной причастности чиновника к организации преступления. Мангер все обвинения в свой адрес отвергает. Прокуратура будет просить взять его под стражу на 2 месяца без залога.

Кроме того, отец активистки считает, что глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.

Смотрите видео: Мангеру вручили подозрение в убийстве Гандзюк

Как на смерть активистки отреагировали украинские политики?

"Твердо убежден, что Екатерина Гандзюк не умерла, ее убили. Трагическая развязка стала следствием воровского нападения. Другого мнения здесь и быть не может", – отмечал Петр Порошенко.

Также, украинский президент добавил, что заинтересован в том, чтобы преступление против Гандзюк было раскрыто, расследование проведено, а убийцы, организаторы и заказчики понесли ответственность.

Виходячи з інформації, яку мені надали правоохоронці, злочин проти Катерини Гандзюк вже значною мірою розкритий – знайдений вбивця, помічники, які зізналися, затриманий організатор. Однак, я не вважаю, що він розкритий до кінця і впевнений, що потрібно продовжувати роботу — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 листопада 2018 р.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что виновные в преступлениях против активистки обязательно должны быть наказаны.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.

Вічна пам'ять... — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 листопада 2018 р.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал смерть Екатерины Гандзюк ужасной трагедией. Глава МИД отмечает, что необходимо завершить то, что делала активистка.

"Если не сможем закончить то, что делала Екатерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас, и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случился, а даже нельзя было представить. Это будет ей лучшей данью, а не просто много слов", – отметил Климкин.

Якщо не зможемо закінчити те,що робила Катерина Гандзюк,то точно нічого не зможемо.Справа не лише в правоохоронних органах.Справа в нас і в тому,що ми робимо,аби таке жахіття не просто не трапилось,а навіть не можна було уявити.Це буде їй найкращою даниною,а не просто багато слів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 листопада 2018 р.

Реакция международного сообщества

В мире отметили, что смерть Екатерины Гандзюк является "печальным днем для демократии", и добавили, что будут следить за развитием следствия по этому делу.

"Эта невероятно смелая 33-летняя женщина получила ужасные ожоги на 40% тела в результате нападения с кислотой в июле. Президент Порошенко пообещал обеспечить правосудие, и мы это искренне поддерживаем", – написал глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Another sad day for democratic values with yesterday’s death of Ukrainian anti-corruption activist Kateryna Handzyuk. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 5 листопада 2018 р.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс поддержала слова украинского философа и общественного деятеля Евгения Быстрицкого, который заявил, что против активистов в Украине ведут "войну".

"Как и часто, Евгений Быстрицкий снова прав. Те, кто убил Екатерину Гандзюк, должны быть наказаны. И через 5 лет после того, как смелые активисты призвали граждан Украины присоединиться к Майдану, пришло время следовать советам Евгения", – заявила Ребекка Хармс.

Like often Yevhen Bystrytsky is right again. Those who killed #KaterynaHandziuk must be punished. And 5years after brave activists have called #Ukrainian citizens to join them on Maidan it’s high time to follow Yevhen’s advice. @poroshenko @VGroysman @AndriyParubiy @EuromaidanPR https://t.co/SslmF0QN6W — Rebecca Harms (@RebHarms) 5 листопада 2018 р.

"Безнаказанность преступлений против общественных активистов, журналистов и других лиц, выступающих публично, неприемлема. ООН призывает к немедленному расследованию, отчетности и правосудию", – написала координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани в Twitter.

@UN_Ukraine extends its condolences to family & friends of Kateryna #Handziuk. Impunity for crimes against #civilsociety activists, journalists and any person who speaks out is unacceptable. The #UN calls for immediate investigations, accountability and justice. — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) 4 листопада 2018 р.

"Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков", – говорится в сообщении посла США в Украине Мари Йованович.

Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 листопада 2018 р.

"Нападения на гражданское общество Украины должны прекратиться. Те, кто ответственен за заказ и совершение этой ужасной атаки, должны быть привлечены к суду", – написала официальная представительница Госдепартамента США Хизер Науэрт в своем Twitter.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив — Heather Nauert (@statedeptspox) 6 листопада 2018 р.

"Очень расстроен известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Виновные в этом чудовищном преступлении должны быть привлечены к ответственности", – написал Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 листопада 2018 р.

Что говорила сама Екатерина Гандзюк о нападении на нее?

За месяц до смерти активистка записала видеообращение, в котором указала на плачевную ситуацию с украинским правосудием и возможные мотивы совершенного на нее нападения.

Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо, но по крайней мере меня лечат, и меня лечат очень хорошо украинские врачи. И я точно знаю, что я выгляжу сейчас намного лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто. Мне очень тяжело, и мне тяжело даже, на самом деле, записывать это обращение, но это немного проще, чем в нашей стране переваривать всё это огромное количество регионалов, сепаратистов и "мусоров", которое она должна переварить для того, чтобы хоть как-то выжить,

– говорила активистка.

Екатерина Гандзюк заявила, что те люди, которых задержали правоохранители, действительно являются исполнителями. Также она подчеркнула, что ситуация с нападением на нее – "очень "нехерсонская" тема". Однако конкретных предположений относительно причин нападения она не имела.

"У меня было слишком много конфликтов для того, чтобы я могла выбрать какой-то один из них, который стал бы причиной такой ситуации. Также и дня не проходило, чтобы мне никто не угрожал", – отмечала она.

Смотрите видео обращения Екатерины Гандзюк:

Что произошло на акциях в феврале?

8 февраля активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с плакатами "Кто заказал Екатерину Гандзюк?". Протестующие требовали исключения Гордеева и Рищука из БПП и увольнения их с должностей. Дата была выбрана неспроста – прошло ровно полгода с момента нападения на активистку и три месяца со дня ее смерти. Причиной стало то, что активистов не устраивали результаты расследования – ни одну фамилию заказчиков официальное следствие тогда не назвало.

На следующий день активисты пришли уже на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями, которая проходила на Контрактовой площади в Киеве. Они также пытались задать ей вопрос, когда будет отстранен с должности Владислав Мангер. Но Юлия Тимошенко никак не отреагировала на акцию относительно Гандзюк.

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Перед выступлением Тимошенко правоохранители задержали "организованную группу молодых людей с закрытыми лицами". Однако, по словам активистов, задержанные являются общественными деятелями и пришли на мирную акцию. Позже участники акции пришли в Подольский райотдел полиции, где между ними и правоохранителями завязалась потасовка. Правоохранители назначили два служебных расследования по фактам задержания и избиения активистов.

Ни один работник полиции не был отстранен от исполнения должностных обязанностей. Задержанным во время столкновений активистам может грозить до 7 лет тюрьмы. Правоохранители заявили, что у тех была зеленка, ножи, газовые баллончики и пистолет. По официальным данным всего были задержаны 24 человека, троих полицейских доставили в больницу.

Правоохранители избили активистов в Подольском райотделе полиции в Киеве: смотрите видео

Вечером 9 февраля после всех столкновений возмущенные активисты отправились к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Они жгли файеры и запускали фейерверки.

Активисты зажгли файеры возле дома Авакова: видео