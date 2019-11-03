Убийство Гандзюк: заказчик преступления был не один и другие детали расследования дела

СБУ выясняет возможную причастность сотрудников полиции к содействию выезда за границу организатора нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк – Алексея Левина. А, кроме председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, были и другие заказчики преступления.

Полиция расследует 5 дел о нападении на Гандзюк

Следователи СБУ сегодня расследуют 5 уголовных производств, касающихся убийства активистки, сказал 3 ноября на брифинге начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. По его словам, одно из этих дел касается лиц, которые могут быть заказчиками, организаторами или пособниками преступления против Гандзюк.

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В рамках еще трех производств правоохранители изучают обстоятельства, которые предшествовали нападению на Гандзюк – преступления, связанные с поджогом леса, хищением бюджетных средств и другими правонарушениями.

"Это могло стать мотивом нападения на Гандзюк", – сказал Тиводар.

Побег и место пребывания Левина

Кроме этого, 30 октября ГПУ передала в СБУ для расследования уголовное производство по факту служебной халатности работников полиции, которые расследовали на начальном этапе дело о нападении на активистку.

Он отметил, что в рамках этого производства проверяют информацию о том, что работники полиции способствовали выезду за границу подозреваемого Левина.

"Насколько мне известно, эта информация проверялась, но мы обязательно проверим, проведем полное всестороннее расследование в отношении сотрудников полиции", – отметил Тиводар.

На сегодня во всех указанных 5 производствах есть все основания полагать, что в ближайшее время мы получим положительные результаты, а все виновные будут привлечены к уголовной ответственности,

– добавил начальник главного следственного управления СБУ.

Шестое уголовное производство, расследование которого было приостановлено, касается Левина и Мангера: в связи с установлением места нахождения Левина и выполнением международно-правовых поручений в рамках расследования в отношении Мангера.

Отвечая на вопрос о том, известно ли следствию местонахождение Левина и насколько важны его показания для эффективного расследования дела, Тиводар сказал:

"Левин – это ключевая фигура, которая связывает исполнителей (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). Он (Левин) знал больше всех, он организовывал это преступление, он подбирал Торбина, он финансировал, предоставлял информацию. Это – ключевая фигура в этом производстве. Его поиском мы активно занимаемся вместе с Интерполом и другими спецслужбами. Как только его местонахождение будет установлено, это будет известно".

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Говоря о возможном местонахождении Левина, первый заместитель начальника ГСУ СБУ Виталий Маяков сказал:

"Официально есть только ответ Государственной пограничной службы о том, что 19 августа 2018 года он (Левин), скорее всего, на автомобиле пересек границу Украины в пункте пропуска "Рени". И есть ответ одной из европейских стран о том, что у них есть сведения, что Левин въехал в эту страну. Но там – они пока установить не могут".

Следствие знает, где Павловский

Что касается фигуранта дела Игоря Павловского, то следствие знает о месте его пребывания.

"Он должен появиться 5 ноября в суд. Если он этого не сделает ... это зона ответственности суда и прокуратуры, поскольку он уже за судом", – сказал Тиводар.

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Убийство Гандзюк заказал не один человек

Правоохранителям удалось установить непосредственно исполнителей преступления: Торбин – организатор, Левин – еще один организатор, Мангер – организатор и один из заказчиков. Дела в отношении заказчиков во всем мире очень сложно раскрываются, подчеркнул Тиводар.

"Мы работаем в том направлении, чтобы и других заказчиков притянуть к ответственности. У нас есть данные, что есть подстрекатели, пособники, есть лица, которые знали, но не сообщили. Но, к сожалению, пока мы не можем им предъявить обоснованные подозрения", – пояснил спецслужащий.

Мы считаем, что заказчик был не один. И скорее всего, были лица, которые были в курсе того, что готовится это преступление... Если бы заказчик был один, мы бы сегодня сказали: "Все, следствие завершено, завершено на Мангере". Но мы этого не говорим, мы продолжаем работать,

– сказал Тиводар.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. Гандзюк забрали в больницу с 30% ожогов тела. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье активистки, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.

Кого наказали?

Что касается наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

нападающий Никита Грабчук – 6 годам тюрьмы,

причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – к 4 годам заключения,

Виктор Горбунов – 3 годам.

В причастности к убийству подозревают также Алексея Левина.

Кто заказчик?

Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк: