Вбивство Гандзюк: замовник злочину був не один та інші деталі розслідування справи

СБУ з’ясовує можливу причетність працівників поліції до сприяння виїзду за кордон організатора нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк – Олексія Левіна. А, крім голови Херсонської облради Владислава Мангера, були й інші замовники злочину.

Поліція розслідує 5 справ про напад на Гандзюк

Слідчі СБУ на сьогодні розслідують 5 кримінальних проваджень, що стосуються вбивства активістки, сказав 3 листопада на брифінгу начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар. За його словами, одна з цих справ стосується осіб, які можуть бути замовниками, організаторами або посібниками злочину проти Гандзюк.

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В межах ще трьох проваджень правоохоронці вивчають обставини, які передували нападу на Гандзюк – злочини, пов'язані з підпалом лісу, розкраданням бюджетних коштів та іншими правопорушеннями.

"Це могло стати мотивом нападу на Гандзюк", – сказав Тиводар.

Втеча і місце перебування Левіна

Крім цього, 30 жовтня ГПУ передала в СБУ для розслідування кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників поліції, які розслідували на початковому етапі справу про напад на активістку.

Він наголосив, що в межах цього провадження перевіряють інформацію про те, що працівники поліції сприяли виїзду за кордон підозрюваного Левіна.

"Наскільки мені відомо, ця інформація перевірялася, але ми обов'язково перевіримо, проведемо повне всебічне розслідування щодо співробітників поліції", – зазначив Тиводар.

На сьогодні у всіх зазначених 5 провадженнях є всі підстави вважати, що найближчим часом ми отримаємо позитивні результати, а всі винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності,

– додав начальник головного слідчого управління СБУ.

Шосте кримінальне провадження, розслідування якого було призупинено, стосується Левіна і Мангера: у зв'язку зі встановленням місця перебування Левіна та виконанням міжнародно-правових доручень у межах розслідування по Мангеру.

Відповідаючи на питання про те, чи відомо слідству місцеперебування Левіна і наскільки важливі його показання для ефективного розслідування справи, Тиводар сказав:

"Левін – це ключова фігура, яка пов'язує виконавців (групу Торбіна) і замовників (Мангера та інших). Він (Левін) знав більше від всіх, він організовував цей злочин, він підбирав Торбіна, він фінансував, надавав інформацію. Це – ключова фігура в цьому провадженні. Його пошуком ми активно займаємося разом з Інтерполом та іншими спецслужбами. Тільки-но його місцеперебування буде встановлено, це буде відомо".

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Говорячи про можливе місцеперебування Левіна, перший заступник начальника ГСУ СБУ Віталій Маяков сказав:

"Офіційно є тільки відповідь Державної прикордонної служби про те, що 19 серпня 2018 року він (Левін), найімовірніше, на автомобілі, перетнув кордон України в пункті пропуску "Рені". І є відповідь однієї з європейських країн про те, що у них є відомості, що Левін в'їхав у цю країну. Але де він – вони поки встановити не можуть".

Слідство знає, де Павловський

Щодо фігуранта справи Ігоря Павловського, то слідство знає про місце його перебування.

"Він повинен з'явитися 5 листопада в суд. Якщо він цього не зробить... це зона відповідальності суду та прокуратури, оскільки він вже за судом", – сказав Тиводар.

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Вбивство Гандзюк замовила не одна людина

Правоохоронцям вдалося встановити безпосередньо виконавців злочину: Торбін – організатор, Левін – ще один організатор, Мангер – організатор і один із замовників. Злочини щодо замовників в усьому світі дуже складно розкриваються, наголосив Тиводар.

"Ми працюємо в тому напрямку, щоб і інших замовників та інших приятгунти до відповідальності. У нас є дані, що є підбурювачі, посібники, є особи, які знали, але не повідомили. Але, на жаль, поки ми не можемо їм пред'явити обґрунтовані підозри", – пояснив спецслужбовець.

Ми вважаємо, що замовник був не один. І швидше за все, були особи, які були в курсі того, що готується цей злочин... Якби замовник був один, ми б сьогодні сказали: "Все, слідство завершено, завершено на Мангері". Але ми цього не говоримо, ми продовжуємо працювати,

– сказав Тиводар.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. Гандзюк забрали до лікарні з 30% опіків тіла. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я активістки, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.

Кого покарали?

Щодо покарання винних, то 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

У причетності до вбивства підозрюють також Олексія Левіна, але він ще перебува У причетності до вбивства підозрюють також Олексія Левіна

Хто замовник?

Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк: