Гандзюк внесли до польського списку відомих померлих людей

Польща внесла ім'я херсонської активістки Катерини Гандзюк, на яку напали в липні 2018 року, в список відомих поляків і іноземців, що втратили життя за останній рік. Як наголошує видання, українка заслуговує на те, щоб опинитися в списку відомих людей.

У списку Гандзюк згадується у спеціальному додатку, де йдеться про те, ким вона була і як загинула, передає Gazeta Wyborcza.

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"Я знаю, що виглядаю погано, але я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають зараз в Україні справедливість і правосуддя", – цитує видання слова Катерини Гандзюк.

Зазначимо, що у список відомих померлих людей також потрапили мер Гданська Адамович, дитячий письменник Богдан Бутенко, дизайнер Карл Лагерфельд та інші.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Катерина Гандюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. 30% її тіла було обпечено кислотою. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада активістка померла в лікарні.

Щодо покарання винних, то 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк: