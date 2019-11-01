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      Гандзюк внесли в польский список известных умерших людей

      36 Читати новину українською
      Гандзюк внесли в список известных умерших людей
      Гандзюк внесли в список известных умерших людей / texty.org

      Польша внесла имя херсонской активистки Екатерины Гандзюк, на которую напали в июле 2018 года, в список известных поляков и иностранцев, потерявших жизнь за последний год. Как отмечает издание, украинка заслуживает того, чтобы оказаться в списке известных людей.

      В списке Гандзюк упоминается в специальном приложении, где говорится о том, кем она была и как погибла, передает Gazeta Wyborcza.

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      "Я знаю, что выгляжу плохо, но я выгляжу сейчас намного лучше, чем выглядят сейчас в Украине справедливость и правосудие", – цитирует издание слова Екатерины Гандзюк.

      Отметим, что в список известных умерших людей также попали мэр Гданьска Адамович, детский писатель Богдан Бутенко, дизайнер Карл Лагерфельд и другие.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      Екатерина Гандюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. 30% ее тела было обожжено кислотой. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября активистка умерла в больнице.

      Что касается наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

      1. координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      2. нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      3. причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      4. Виктор Горбунов – 3 года.

      Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы Активисты Новости Польши Дело Екатерины Гандзюк
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