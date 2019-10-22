Дело Гандзюк: Рябошапка пообещал обнародовать результаты через несколько месяцев

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заверил, что ГПУ в течение нескольких месяцев продемонстрирует результаты расследований по делам о нападениях на активистов.

Рябошапка во время программы "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV пообещал ответить на многие вопросы, на которые общество давно ждет ответа.

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Генпрокурор также видит системность в нападениях на активистов в 2018 году. По его словам, существует необходимость объединить в рамках одного органа предварительного расследования ряд уголовных производств.

Мы стараемся, чтобы расследование осуществлялось в контексте единой системы. В том смысле, что это комплексная проблема,

– добавил Рябошапка.

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Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

Гандюк была общественной активисткой и советником мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. 30% тела активистки было обожжено кислотой. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября она скончалась в больнице.

Относительно наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения, нападающий Никита Грабчук - 6 лет тюрьмы, причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - по 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк: