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      Дело Гандзюк: Рябошапка пообещал обнародовать результаты через несколько месяцев

      77 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / LIGA.net

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заверил, что ГПУ в течение нескольких месяцев продемонстрирует результаты расследований по делам о нападениях на активистов.

      Рябошапка во время программы "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV пообещал ответить на многие вопросы, на которые общество давно ждет ответа.

      К теме: Очередная измена прокуратуры, – отец Кати Гандзюк о затягивании дела об убийстве активистки

      Генпрокурор также видит системность в нападениях на активистов в 2018 году. По его словам, существует необходимость объединить в рамках одного органа предварительного расследования ряд уголовных производств.

      Мы стараемся, чтобы расследование осуществлялось в контексте единой системы. В том смысле, что это комплексная проблема,
      – добавил Рябошапка.

      Важно: В деле об убийстве Гандзюк заменили прокуроров

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      Гандюк была общественной активисткой и советником мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. 30% тела активистки было обожжено кислотой. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября она скончалась в больнице.

      Относительно наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

      1. координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      2. нападающий Никита Грабчук - 6 лет тюрьмы,
      3. причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - по 4 года заключения,
      4. Виктор Горбунов - 3 года.

      Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк:

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Активисты Дело Екатерины Гандзюк Руслан Рябошапка
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