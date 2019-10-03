У справі про вбивство Гандзюк змінили прокурорів

Генпрокуратура змінила групу прокурорів-процесуальних керівників у кримінальних провадженнях щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Нова група прокурорів оновила план розслідування у справах і досудове розслідування триває.

В ГПУ нагадали, що слідчі СБУ розслідують кілька справ щодо завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, скоєних способом, що має характер особливого мучення, на замовлення, групою осіб, задля залякування, що спричинили смерть активістки.

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Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Гандюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. 30% тіла активістки було обпечено кислотою. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада вона померла в лікарні.

Щодо покарання винних, то 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк: