В деле об убийстве Гандзюк изменили прокуроров

Генпрокуратура изменила группу прокуроров-процессуальных руководителей по уголовным производствам по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Новая группа прокуроров обновила план расследования по делам и досудебное расследование продолжается.

В ГПУ напомнили, что следователи СБУ расследуют несколько дел о нанесении тяжких телесных повреждений Гандзюк, совершенных способом, носящим характер особого мучения, на заказ, группой лиц, для запугивания, повлекших смерть активистки.

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Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

Гандюк была общественной активисткой и советником мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. 30% тела активистки было обожжено кислотой. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября она скончалась в больнице.

Касательно наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения, нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

Заказчики преступления до сих пор не установлены и, соответственно, не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк: