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      В деле об убийстве Гандзюк изменили прокуроров

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      ГПУ изменила прокуроров по делу Гандзюк
      ГПУ изменила прокуроров по делу Гандзюк / khersondaily.com

      Генпрокуратура изменила группу прокуроров-процессуальных руководителей по уголовным производствам по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Новая группа прокуроров обновила план расследования по делам и досудебное расследование продолжается.

      В ГПУ напомнили, что следователи СБУ расследуют несколько дел о нанесении тяжких телесных повреждений Гандзюк, совершенных способом, носящим характер особого мучения, на заказ, группой лиц, для запугивания, повлекших смерть активистки.

      Читайте также: Очередное предательство прокуратуры, – отец Кати Гандзюк о затягивании дела об убийстве активистки

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      Гандюк была общественной активисткой и советником мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. 30% тела активистки было обожжено кислотой. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября она скончалась в больнице.

      Касательно наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

      1. координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      2. нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      3. причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      4. Виктор Горбунов – 3 года.

      Заказчики преступления до сих пор не установлены и, соответственно, не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк:

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Дело Екатерины Гандзюк Новости Херсона СБУ ГПУ
      Источник: 24 канал
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