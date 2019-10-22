Справа Гандзюк: Рябошапка пообіцяв оприлюднити результати через декілька місяців

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка запевнив, що ГПУ протягом декількох місяців продемонструє результати розслідувань у справах про напади на активістів.

Рябошапка під час програми "Свобода слова" в ефірі телеканалу ICTV пообіцяв відповісти на багато питань, на які суспільство давно чекає відповіді.

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Генпрокурор також вбачає системність у нападах на активістів у 2018 році. За його словами, існує необхідність об'єднати у рамках одного органу досудового розслідування низку кримінальних проваджень.

Ми намагаємось, щоб розслідування здійснювалось в контексті єдиної системи. В тому розумінні, що це є комплексна проблема,

– додав Рябошапка.

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Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Гандюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. 30% тіла активістки було обпечено кислотою. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада вона померла в лікарні.

Щодо покарання винних, то 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк: