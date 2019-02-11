Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні

31 липня у Херсоні Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою, 4 листопада вона померла в лікарні. Розповідаємо, що відомо про хід справи станом на 11 лютого.

Хто така Катерина Гандзюк?

33-річна Катерина Гандзюк була радницею міського голови Херсону. Також вона виконувала обов'язки керуючого апаратом Херсонської міської ради та була депутатом від партії "Батьківщина". Проте, після конфлікту з керівництвом обласної організації вийшла з партії.

Також Гандзюк працювала в структурах ООН в Україні, а до обрання до міськради була громадською активісткою та виступала проти "руського міра" та сепаратизму. Крім того, вона звинувачувала обласну владу у причетності до вирубки лісів.

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Що відомо про злочин?

31 липня у Херсоні Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій. Напад здійснили вранці, коли вона вийшла з під'їзду дому.

"Мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади", – зазначав генеральний прокурор Юрій Луценко.

Однією з версій причини вбивства активістки також вважають і "лісову тему". У цьому контексті часто фігурують прізвища голови облради Владислава Мангера та голови ОДА Андрія Гордєєва.

4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні.

Підозрюваним у злочині загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

Кого підозрюють?

У нападі на Гандзюк підозрюється уже восьмеро осіб. Четверо з них (Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський) визнали свою провину і розповіли, що погодилися здійснити напад за грошову винагороду.

В'ячеслава Вишневського 22 серпня відправили під домашній арешт на час слідства. Він – ветеран АТО, брав участь у багатьох військових операціях, зокрема в Донецькому аеропорту, Авдіївці, Пісках та інших населених пунктах.

Віктора Горбунова підозрюють у купівлі кислоти для нападу на Гандзюк.

Микиті Грабчуку інкримінують безпосередньо виконання злочину.

Володимира Васяновича 13 вересня відпустили під домашній арешт. Під час засідання він заявив, що не брав безпосередньої участі в нападі на активістку, а тільки займався доставкою групи нападників до Херсона. Чоловік також назвав й імена організаторів нападу. Васянович запевнив, що готовий нести відповідальність за скоєне.

Сергій Торбін, за версією слідства, є ймовірним організатором убивства Гандзюк. Журналісти раніше з’ясували, що він неодноразово захищав інтереси обласної влади у питаннях лісу.

Ігор Павловський – помічник народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука. Громадські активісти переконані, що саме він був посередником між організатором і замовником вбивства – зокрема, він передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну.

Нардепа Миколу Паламарчука, помічником якого є Павловський, активісти називають "вічним смотрящим щодо тем МВС у Херсонській області". Місцева громада неодноразово звинувачувала його у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств. Сам нардеп заявив, що не має жодного стосунку до нападу на активістку. Ігор Павловський теж причетність до злочину не визнає.

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Олексій Левін (Москаленко). У грудні йому було оголошено про підозру в організації вбивства. Однак ще в серпні 2018 року він втік за кордон. За словами адвоката, Левін наполягає, що не причетний до вбивства херсонської активістки. Проте не заперечує, що 17 серпня 2018 року зустрічався з підозрюваними Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним, які нині перебувають під вартою.

11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру також оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Далі його мають доставити до Печерського райсуду Києва для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сам чиновник до 30 березня пішов у відпустку.

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Сама Катерина Гандзюк називала Мангера організатором херсонського антимайдану. А після того, як його прийняли у лави "Батьківщини", вийшла з партії.

Вона завжди, не соромлячись, називала його ставлеником криміналу. Мангер – це перший голова облради, якому вдалося підкорити повністю собі губернатора. Він керує ним у всіх питаннях. У них вже є зараз спільний бізнес, вони зареєстрували на підставних осіб компанію,

– сказав херсонський журналіст, друг Катерини Гандзюк Сергій Нікітенко.

У кінці січня Мангер заявив, що призупиняє членство в партії "Батьківщина" на час розслідування справи про вбивство Гандзюк. Це сталося через заяву батька загиблої про ймовірну причетність чиновника до організації злочину. Мангер всі звинувачення на свою адресу відкидає. Прокуратура проситиме взяти його під варту на 2 місяці без застави.

Крім того, батько активістки вважає, що голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.

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Як на смерть активістки відреагували українські політики?

"Твердо переконаний, що Катерина Гандзюк не померла, її було вбито. Трагічна розв’язка стала наслідком злодійського нападу. Іншої думки тут і бути не може", – зазначав Петро Порошенко.

Також, український президент додав, що зацікавлений у тому, аби злочин проти Гандзюк було розкрито, розслідування проведено, а вбивці, організатори та замовники понесли відповідальність.

Виходячи з інформації, яку мені надали правоохоронці, злочин проти Катерини Гандзюк вже значною мірою розкритий – знайдений вбивця, помічники, які зізналися, затриманий організатор. Однак, я не вважаю, що він розкритий до кінця і впевнений, що потрібно продовжувати роботу — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 листопада 2018 р.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що винні у злочинах проти активістки обов'язково мають бути покарані.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.

Вічна пам'ять... — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 листопада 2018 р.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав смерть Катерини Гандзюк жахливою трагедією. Голова МЗС наголошує, що необхідно завершити те, що робила активістка.

"Якщо не зможемо закінчити те, що робила Катерина Гандзюк, то точно нічого не зможемо. Справа не лише в правоохоронних органах. Справа в нас і в тому, що ми робимо, аби таке жахіття не просто не трапилось, а навіть не можна було уявити. Це буде їй найкращою даниною, а не просто багато слів", – зазначив Клімкін.

Якщо не зможемо закінчити те,що робила Катерина Гандзюк,то точно нічого не зможемо.Справа не лише в правоохоронних органах.Справа в нас і в тому,що ми робимо,аби таке жахіття не просто не трапилось,а навіть не можна було уявити.Це буде їй найкращою даниною,а не просто багато слів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 листопада 2018 р.

Реакція міжнародної спільноти

У світі зазначили, що смерть Катерини Гандзюк є "сумним днем для демократії" та додали, що слідкуватимуть за розвитком слідства у цій справі.

"Ця неймовірно смілива 33-літня жінка зазнала жахливих опіків на 40% її тіла внаслідок нападу з кислотою в липні. Президент Порошенко пообіцяв забезпечити правосуддя, і ми це щиро підтримуємо", – написав голова МЗС Британії Джеремі Хант.

Another sad day for democratic values with yesterday’s death of Ukrainian anti-corruption activist Kateryna Handzyuk. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 5 листопада 2018 р.

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармс підтримала слова українського філософа і громадського діяча Євгена Бистрицького, який заявив, що проти активістів в Україні ведуть "війну".

"Як і часто, Євген Бистрицький знову має рацію. Ті, хто вбив Катерину Гандзюк, повинні бути покарані. І через 5 років після того, як сміливі активісти закликали громадян України приєднатись до Майдану, прийшов час дотримуватися порад Євгена", – заявила Ребекка Гармс.

Like often Yevhen Bystrytsky is right again. Those who killed #KaterynaHandziuk must be punished. And 5years after brave activists have called #Ukrainian citizens to join them on Maidan it’s high time to follow Yevhen’s advice. @poroshenko @VGroysman @AndriyParubiy @EuromaidanPR https://t.co/SslmF0QN6W — Rebecca Harms (@RebHarms) 5 листопада 2018 р.

"Безкарність злочинів проти громадських активістів, журналістів та інших осіб, які виступають публічно, є неприйнятною. ООН закликає до негайного розслідування, звітності та правосуддя", – написала координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані у Twitter.

@UN_Ukraine extends its condolences to family & friends of Kateryna #Handziuk. Impunity for crimes against #civilsociety activists, journalists and any person who speaks out is unacceptable. The #UN calls for immediate investigations, accountability and justice. — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) 4 листопада 2018 р.

"Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками", – йдеться у повідомленні посла США в Україні Марі Йованович.

Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 листопада 2018 р.

"Напади на громадянське суспільство України мають припинитися. Ті, хто відповідальний за замовлення і вчинення цієї жахливої атаки, повинні бути притягнуті до суду", – написала офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Ноєрт в своєму Twitter.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив — Heather Nauert (@statedeptspox) 6 листопада 2018 р.

"Дуже засмучений звісткою про смерть неймовірно хороброї Катерини Гандзюк. Напади на громадських активістів неприйнятні. Винні у цьому жахливому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності", – написав Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 листопада 2018 р.

Що говорила сама Катерина Гандзюк про напад на неї?

За місяць до смерті активістка записала відеозвернення, у якому вказала на плачевну ситуацію з українським правосуддям та можливі мотиви скоєння нападу на неї.

Так, я знаю, що я виглядаю зараз погано, але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто. Мені дуже важко і мені важко навіть, насправді, записувати це звернення, але це небагато простіше, ніж нашій країні перетравлювати всю цю величезну кількість регіоналів, сепаратистів та "мусорів", яку вона має перетравити для того, аби хоч якось вижити,

– говорила активістка.

Катерина Гандзюк заявила, що ті люди, яких затримали правоохоронці, справді є виконавцями. Також вона підкреслила, що ситуація із нападом на неї – "дуже "нехерсонська" тема". Проте конкретних припущень щодо причин нападу вона не мала.

"У мене було надто багато конфліктів для того, щоб я могла обрати якийсь один з них, що став би причиною такої ситуації. Також і дня не минало, щоб мені ніхто не погрожував", – зазначала вона.

Дивіться відео звернення Катерини Гандзюк:

Що сталося на акціях у лютому?

8 лютого активісти прийшли під Адміністрацію Президента та офіс "Батьківщини" з плакатами "Хто замовив Катерину Гандзюк?". Протестувальники вимагали виключення Гордєєва та Рищука з БПП та звільнення їх з посад. Дата була вибрана неспроста – минуло рівно півроку з моменту нападу на активістку та три місяці з дня її смерті. Причиною стало те, що активістів не влаштовували результати розслідування – жодне прізвище замовників офіційне слідство тоді не назвало.

Наступного дня активісти прийшли вже на зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями, що відбувалася на Контрактовій площі у Києві. Вони також намагалися поставити їй запитання, коли буде відсторонено від посади Владислава Мангера. Але Юлія Тимошенко жодним чином не відреагувала на акцію щодо Гандзюк.

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Перед виступом Тимошенко правоохоронці затримали "організовану групу молодиків із закритими обличчями". Однак, за словами активістів, затримані є громадськими діячами та прийшли на мирну акцію. Пізніше учасники акції прийшли до Подільського райвідділу поліції, де між ними та правоохоронцями зав'язалася сутичка. Правоохоронці призначили два службових розслідування за фактами затримання та побиття активістів.

Жоден працівник поліції не відсторонений від виконання посадових обов’язків. Затриманим під час сутичок активістам може загрожувати до 7 років в’язниці. Правоохоронці заявили, що у тих була зеленка, ножі, газові балончики та пістолет. За офіційними даними всього було затримано 24 людини, трьох поліцейських доправили до лікарні.

Правоохоронці побили активістів у Подільському райвідділі поліції в Києві: дивіться відео

Ввечері 9 лютого після всіх сутичок обурені активісти вирушили до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони палили фаєри та запускали феєрверки.

Активісти запалили фаєри біля будинку Авакова: відео