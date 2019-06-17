День народження Катерини Гандзюк: все, що треба знати про вбиту активістку

Херсонська активістка Катерина Гандзюк пішла з життя 4 листопада внаслідок жорстокого нападу на неї біля власного ж будинку. Сьогодні, 17 червня, їй виповнилося б 34 роки. Журналісти 24 каналу підготували матеріал про те, що трапилося з активісткою та чи покарані винні.

Що відомо про Катерину Гандзюк

Катерина Гандзюк – херсонська громадська активістка, була радницею міського голови Херсону, виконувала обов'язки керуючого апаратом Херсонської міської ради та була депутатом від партії "Батьківщина". Вийшла з партії після конфлікту з керівництвом обласної організації.

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Активно виступала проти "руського міра" та сепаратизму. Крім того, вона звинувачувала обласну владу у причетності до вирубки лісів.

Справа нападу на активістку

Вранці, 31 липня, у Херсоні на Катерину Гандзюк напали просто біля її будинку. Активістку облили сірчаною кислотою, жінка зазнала численних опіків і перенесла 11 операцій.



Катерина Гандзюк у лікарні / Фото "Громадське"

Внаслідок нападу вона отримала хімічні опіки 39% тіла. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину активістку поховали у Херсоні. Після того друзі Катерини влаштовують численні акції "Хто замовив Катю Гандзюк?", нагадуючи суспільству, що справу не вдасться зам'яти.

Друзі та активісти Катерини влаштовують акції "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Кого звинувачують у вбивстві

Активісти та журналісти переконують, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. 12 листопада Павловського було затримано, а 2 травня 2019 року його відпустили під домашній арешт.

4 грудня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці заочно оголосили чоловіку на прізвище Левін про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За інформацією слідства, той був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

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Батько Катерини Віктор, зі свого боку, звинувачує у причетності до замовлення вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з Левіним, який має кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

День народження Катерини Гандзюк

17 червня – день народження Катерини Гандзюк, сьогодні їй виповнилося б 34 роки. Друзі та знайомі Катерини пишуть зворушливі пости та звинувачують у її смерті не лише конкретних людей, а всю систему в цілому.

Колишній голова одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко, який сам пережив два замовних напади, наголосив, що вбивство Каті це історія не лише про неї, а й про всіх нас.

Їй мало виповнитись 34. Але тепер завжди буде 33. Вбивство Каті це історія не лише про неї. Не тільки про непосаджених замовників – Рищука, Гордєєва та Мангера. Історія вбивства Каті це про те, як вбивають наше майбутнє. Безкарно та цілеспрямовано знищують можливості творити позитивні зміни. Зміни, яких так прагнула Катя,

– заявив Сергій Стерненко.

Тим часом батько активістки Віктор Гандзюк наголосив, що найкращим подарунком буде помста.

Дивіться відео: Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк