Зеленський може призначити неоднозначну особистість головою Херсонської ОДА

Новим головою Херсонської області, найімовірніше, стане колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв. Зокрема, так переконують у президентській партії "Слуга народу". Сам Гусєв вирішив не брати участь у парламентських виборах за списком цієї політсили.

Як зазначив четвертий номер у виборчому списку "Слуги народу" Давид Арахамія, "Гусєв піде на керівника Херсонської області", і наразі триває оформлення, пише "Радіо Свобода".

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Також він переконує, що екс-заступник міністра оборони, хоча і відмовився бути кандидатом у нардепи, але у команді президента Зеленського все ж залишається.

Чому Гусєв відмовився йти на вибори разом зі Слугою народу"? 12 червня Гусєв заявив, що не братиме участь у парламентських виборах з партією президента. Такий крок він пояснював інформаційною атакою на нього, що тривала упродовж останніх трьох днів. За словами Гусєва, за цим стоять ті ж самі люди, що його атакували в 2015-му році, коли він працював в Міністерстві оборони.



Екс-міністр оборони додав, що обговорив своє рішення не балотуватися до Ради з президентом. Крім того, за день до проведення з'їзду партії Слуга народу" він пройшов детектор брехні, результати передали президенту та керівництву АП – "вони були позитивними".



Водночас Гусєв зазначив, що залишається у команді Володимира Зеленського, і буде їй допомагати, але матиме вже іншу роль, про яку має стати відомими пізніше.

Про інформаційну атаку на Гусєва згадав і Арахамія. За його словами, це була "найпотужніша атака інформаційна".

"Ми знаємо, від кого вона йде. І він вирішив сам не йти до Верховної Ради. Це його особисте рішення… Команда президента – це ж не тільки Рада. Це багато інших посад, які повинні займати. Це люди, які в команді. А потім хтось може піти міністром, наприклад, хтось може піти "губернатором", хтось може піти представником", – додав четвертий у списку "Слуги народу".

Після того, як з’явилась інформація, що Гусєв може стати очільником Херсонщини, до нього у мережі виникли деякі питання. Зокрема, депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук стверджує, що Гусєв свого часу працював у Держінвестпроекті, коли його очолював Владислав Каськів. Останнього підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Крім того, Гусєв мав сумнівну репутацію й на посаді заступника міністра оборони.

"Навесні 2015 року Комітет нацбезпеки та оборони ВР розглядав завищення ціни під час закупівлі палива для армії – плюс 6 тисяч гривень до ринкової ціни на тонну, всього переплата склала 180 мільйонів гривень. Гусєв у розслідуванні Комітету ВР фігурував як організатор тендеру. Схему тоді вдалося прикрити, на щастя для держбюджету. Щоправда, справа, порушена правоохоронцями, нічим не закінчилося", – переконує Тимчук.

Також за словами парламентаря, Гусєв керував скандальною закупівлею житла для військовослужбовців.

У 2015 році Міноборони з держбюджету виділило на закупівлю квартир 1 мільярд 140,5 мільйона гривень за програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ", за які до кінця року планували придбати близько 2 тисяч квартир. Гроші виділили влітку, однак з невідомих причин до кінця року було закуплено 75 квартир на суму у 119 мільйонів гривень. Програма за наявності коштів було успішно зірвано, про долю решти суми невідомо. І знову намагалися втрутитися правоохоронці, і знову – без результату,

– констатував Тимчук.

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Водночас, на переконання журналістки Ольги Худецької, Гусєв має стосунок до справи щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк. Зокрема, він очолює громадське об’єднання (ГО) "Земляцтво Херсонщини". А до ради цього ГО входять:

– голова Херсонської облради Владислав Мангер: ймовірний замовник, підозрюваний в організації нападу на Гандзюк,

– голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв: його Катерина Гандзюк також називала ймовірним замовником;

– заступник Гордєєва Євген Рищук: його також називають ймовірним замовником і бенефеціаром теми з розкрадання лісу, якому намагалася завадити Катерина Гандзюк.

– помічник народного депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський: він також є підозрюваним у справі Катерини Гандзюк.

Крім того, за 4 дні до смерті активістки за поданням Гусєва Мангера нагородили відзнакою "За заслуги перед громадою".

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До слова, Гусєв наразі не коментує своє імовірне призначення керівником Херсонської області. Він каже, що усю інформацію нададуть офіційні джерела. Щодо своїх взаємин із Мангером, Рищуком і Гордєєвим, то вони є знайомими.

Близьких відносин не маю. Вони є членами організації так само, як і я,

– зауважив Гусєв у коментарі "Громадському".

Що відомо про справу Катерини Гандзюк

Катерина Гандзюк – відома у Херсоні активістка та радниця мера міста. 31 липня 2018 року її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину

активістку поховали у Херсоні.



Активісти та журналісти переконують, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано, а 2 травня 2019 року його відпустили під домашній арешт.



4 грудня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці заочно оголосили чоловіку на прізвище Левін про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, той був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.



Батько Катерини Віктор, зі свого боку, звинувачує у причетності до замовлення вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з Левіним, який має кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

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