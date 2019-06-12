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      Заступник голови СБУ Баканов пояснив наявність у його дружини громадянства Росії

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      Іван Баканов пояснив, звідки в його дружини російський паспорт
      Іван Баканов пояснив, звідки в його дружини російський паспорт / Кадр з відео

      Заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що його дружина Оксана Лазаренко отримала російський паспорт, коли між державами "були інші відносини". При цьому дружина має стійку проукраїнську позицію та оформлює громадянство України.

      Баканов пояснив, що його дружина – українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Жінка вступила у заклад вищої освіти на території Росії, і під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки цієї держави.

      Дізнайтеся більше про біографію Івана Баканова

      Тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість з 1998 року вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, перебуває у процесі оформлення українського громадянства,
      – запевнив заступник голови СБУ.

      Баканов додав, що його дружина не відвідувала територію Росії з 2013 року та має стійку проукраїнську позицію.

      "Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників. Ми ніколи не підключали до процесу "фірми", посередників і не будемо звертатися з таким проханням до президента. Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номера президента", – переконує заступник голови СБУ.

      Іван Баканов дружина Оксана російське громадянство паспорт Росії
      Іван Баканов з дружиною Оксаною

      22 травня Президент України Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління цієї спецслужби. До цього призначення Баканов був керівником "Студії "Квартал 95" та лідером партії "Слуга народу".

      Баканову присвоїли військове звання лейтенанта, хоча він не служив в армії та не перебував на військовому обліку. Усе для того, щоб у новоспеченого заступник голови СБУ був доступ до секретної інформації.

      Зараз Баканов тимчасово виконує обов’язки голови СБУ, допоки голова спецслужби Василь Грицак перебуває у відпустці.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Іван Баканов СБУ Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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