Хто такий Іван Баканов: біографія нового заступника голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ свого колегу Івана Баканова. Той є лідером партії "Слуга народу" і керівником "95 кварталу". 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією Баканова.

Біографія Івана Баканова

Іван Баканов народився 2 травня 1974 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Разом з українським президентом Володимиром Зеленським він жив у одному під’їзді. Баканов і Зеленський – друзі з дитинства.

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Освіта

Баканов закінчив Академію праці, соціальних відносин і туризму у Києві.

Кар'єра

З 25 січня 2013 Баканов – керівник ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 – керівник ТОВ "Студія Квартал-95".

На ім'я Івана Баканова зареєстровані компанії ТОВ "Студія Квартал-95" і ТОВ "Квартал-95". Їх засновник і кінцевий бенефіціар – "Green Family Ltd", зареєстрований на Кіпрі, в Нікосії. Там вказані два керівники – Оксана Лазаренко (дружина Івана Баканова) і Марина Разомова-Георгіу.

Політична кар’єра

Окрім того, від грудня 2017 року Іван Баканов є лідером політичної партії "Слуга народу".

Він був також главою передвиборного штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Вже 22 травня 2019 року Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України та начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сім'я

Баканов одружений, дружина – Оксана Лазаренко. Сім’я виховує сина Артура, він з 2014 року і по теперішній час навчається у КНЕУ імені Вадима Гетьмана.