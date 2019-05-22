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      Кто такой Иван Баканов: биография нового заместителя главы СБУ

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      Иван Баканов - биография, кто такой новый заместитель главы СБУ
      Иван Баканов / Цензор.нет

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ своего коллегу Ивана Баканова. Он является лидером партии "Слуга народа" и руководителем "95 квартала". 24 канал предлагает ознакомиться с короткой биографией Баканова.

      Биография Ивана Баканова

      Иван Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским он жил в одном подъезде. Баканов и Зеленский – друзья с детства.

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      Образование

      Баканов окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Киеве.

      Карьера

      С 25 января 2013 Баканов – руководитель ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 – руководитель ООО "Студия Квартал-95".

      На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар – "Green Family Ltd", зарегистрированный на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя – Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.

      Политическая карьера

      Кроме того, от декабря 2017 года Иван Баканов является лидером политической партии "Слуга народа".

      Он был также главой предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

      Уже 22 мая 2019 года Иван Баканов назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

      Семья

      Баканов женат, жена – Оксана Лазаренко. Семья воспитывает сына Артура, он с 2014 года и по настоящее время обучается в КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский СБУ
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