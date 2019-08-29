Иван Баканов может стать главой СБУ: Зеленский сделал первый шаг

Иван Баканов имеет высокие шансы в ближайшее время возглавить Службу безопасности Украины . В частности, Верховная Рада уже получила проект постановления о его назначении на должность главы СБУ. Инициатором этого законопроекта выступил президент Владимир Зеленский.

Документ зарегистрирован за номером 1021. Правда, его текст пока отсутствует.

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Кроме того, на сайте украинского парламента появился проект постановления об увольнении с должности председателя СБУ Василия Грицака. Инициатором законопроекта также выступил Зеленский. Документ получил номер 1020.

До этого момента Баканов исполнял обязанности главы СБУ, пока его предшественник Василий Грицак был в отпуске. Одновременно Баканов был первым заместителем председателя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы.

Что известно об Иване Баканове?

Баканов – родом из Кривого Рога и вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским жил в одном подъезде. Они дружат с детства

В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95", а затем – руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар – Green Family Ltd, зарегистрированный на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя – Оксана Лазаренко (жена Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.

Баканов был также главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты.

Детальнее с биографией Ивана Баканова Вы можете ознакомиться по этой ссылке.