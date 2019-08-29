15:22
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Иван Баканов может стать главой СБУ: Зеленский сделал первый шаг

      54 Читати новину українською
      Иван Баканов новый глава СБУ 2019 – Верховная Рада 9 созыва
      Иван Баканов стал главой СБУ / 24 канал

      Иван Баканов имеет высокие шансы в ближайшее время возглавить Службу безопасности Украины . В частности, Верховная Рада уже получила проект постановления о его назначении на должность главы СБУ. Инициатором этого законопроекта выступил президент Владимир Зеленский.

      Документ зарегистрирован за номером 1021. Правда, его текст пока отсутствует.

       Интересно! Какая зарплата в СБУ: известна сумма, которую Баканов заработал в июне

      Кроме того, на сайте украинского парламента появился проект постановления об увольнении с должности председателя СБУ Василия Грицака. Инициатором законопроекта также выступил Зеленский. Документ получил номер 1020.

      До этого момента Баканов исполнял обязанности главы СБУ, пока его предшественник Василий Грицак был в отпуске. Одновременно Баканов был первым заместителем председателя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы.

      Что известно об Иване Баканове?

      Баканов – родом из Кривого Рога и вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским жил в одном подъезде. Они дружат с детства

      В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95", а затем – руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар – Green Family Ltd, зарегистрированный на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя – Оксана Лазаренко (жена Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.

      Баканов был также главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты.

      Детальнее с биографией Ивана Баканова Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

      blog_ava
      Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
      сегодня
      32964
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Василий Грицак СБУ Иван Баканов
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Иван Баканов: биография вероятного председателя СБУ
      сегодня , 15:20 Кто такой Иван Баканов: биография вероятного председателя СБУ
      Ірина Вихрущ 9908
      Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita
      сегодня , 15:00 Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 605
      Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      28 августа , 19:00 Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      181
      Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      сегодня , 12:36 Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      1747
      Луценко написав заяву про відставку: хто імовірно замінить генпрокурора
      сегодня , 12:30 Луценко написав заяву про відставку: хто імовірно замінить генпрокурора
      Сергій Лещенко 209
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук