Навіщо Баканову присвоїли звання лейтенанта: у Зеленського назвали причину

Першому заступнику глави Служби безпеки України Івану Баканову присвоїли звання лейтенанта для того, щоб у нього був доступ до секретної інформації.

Це військове звання не дає Баканову жодних кар'єрних преференцій, зауважила речниця президента Юлія Мендель на брифінгу.

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Звання лейтенанта потрібне для того, щоб людина в правоохоронних органах мала доступ до важливої секретної інформації. Це не високе звання і воно абсолютно ніяк не вплине ні на доходи Баканова, ні на його кар'єрне зростання. Це те, що він повинен мати, аби у нього був доступ до потрібної інформації,

– сказала Мендель.

Водночас, заступник глави АП Руслан Рябошапка розповів, що призначення Баканова в СБУ є певним експериментом і надіється, що він зможе реформувати спецслужбу.

"І можливо, тут цей експеримент буде для нас вдалим, коли людина не з системи, людина, яка не зашорена цими догматичними уявленнями про те, як повинна функціонувати спецслужба, буде здатна зробити нарешті реформу спеціальної служби", – додав чиновник.

Що відомо про призначення Баканова в СБУ і надання йому звання лейтенанта? 22 травня Президент України Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. До того Баканов був керівником "Студії "Квартал 95" та лідером партії "Слуга народу".



Згодом Баканову дали звання лейтенанта попри те, що він не служив та не перебував на військовому обліку. Це зробили для того, аби його можна було призначити першим заступником голови Служби безпеки України. Наразі він фактично очолює СБУ, адже голова служби Василь Грицак ще 27 травня пішов у відпустку.



В СБУ прокоментували ситуація і наголосили, що військове звання лейтенанта Баканову присвоєно наказом голови Служби безпеки України одночасно з його прийняттям на військову службу у Службу безпеки України за контрактом осіб офіцерського складу.