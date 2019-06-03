Баканов назвав основне завдання, яке Зеленський доручив виконати СБУ

Президент України Володимир Зеленський поставив перед Службою безпеки України завдання перемогти корупцію, яка є найбільшою проблемою держави.

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов на брифінгу розповів, що сьогодні відбулась зустріч керівництва СБУ з президентом Зеленським.

Читайте також: Новий очільник СБУ Баканов: чи зможе ефективно працювати на своїй посаді

"Президент поставив перед Службою безпеки доволі чіткі завдання, найперше з яких – здолати корупцію, яку він вважає основною бідою України", – заявив він.

За його словами, саме корупція не дає можливості справедливо розподіляти основні соціальні блага – справедливість та безпеку.

Більше не буде ніяких "кришувальників", ніяких "смотрящих" за бізнесом чи тіньовими оборудками. Наше головне завдання – вивести бізнес з тіні, адже саме він є кормовою базою для корупції,

– наголосив Баканов.

Окрім того, чиновник додав, що одне з головних завдань СБУ - налагодити ефективні комунікації з суспільством та журналістами.

"Користуючись нагодою, я хочу запросити усіх журналістів-викривачів до співпраці. Якщо у вас є матеріали щодо злочинів, які ви розслідуєте – будь ласка, звертайтеся до Служби безпеки, а ми будемо їх опрацьовувати та інформувати суспільство про стан таких розслідувань", – запевнив Баканов.

Він пообіцяв, що якщо відповідні матеріали з розслідувань не підпадатимуть під підслідність СБУ, то будуть передаватися іншим правоохоронним органам.

Які кадрові зміни відбулися в СБУ за президентства Зеленського? 3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України. Кононенко займав цю посаду з 10 липня 2017 року.



Перед цим – Віталія Малікова з посади першого заступника глави СБУ та від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки. Окрім того, посаду залишив очільник головного управління СБУ у Києві та Київській області Олег Валендюк.



До цього Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака. Однак перед цим, 20 травня, Василь Грицак, всі його заступники та члени команди подали рапорти про звільнення.