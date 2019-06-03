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      Баканов назвав основне завдання, яке Зеленський доручив виконати СБУ

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      Баканов розповів, які завдання дав Зеленський СБУ
      Баканов розповів, які завдання дав Зеленський СБУ / Фото з Facebook

      Президент України Володимир Зеленський поставив перед Службою безпеки України завдання перемогти корупцію, яка є найбільшою проблемою держави.

      Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов на брифінгу розповів, що сьогодні відбулась зустріч керівництва СБУ з президентом Зеленським.

      Читайте також: Новий очільник СБУ Баканов: чи зможе ефективно працювати на своїй посаді

      "Президент поставив перед Службою безпеки доволі чіткі завдання, найперше з яких – здолати корупцію, яку він вважає основною бідою України", – заявив він.

      За його словами, саме корупція не дає можливості справедливо розподіляти основні соціальні блага – справедливість та безпеку.

      Більше не буде ніяких "кришувальників", ніяких "смотрящих" за бізнесом чи тіньовими оборудками. Наше головне завдання – вивести бізнес з тіні, адже саме він є кормовою базою для корупції,
      – наголосив Баканов.

      Окрім того, чиновник додав, що одне з головних завдань СБУ - налагодити ефективні комунікації з суспільством та журналістами.

      "Користуючись нагодою, я хочу запросити усіх журналістів-викривачів до співпраці. Якщо у вас є матеріали щодо злочинів, які ви розслідуєте – будь ласка, звертайтеся до Служби безпеки, а ми будемо їх опрацьовувати та інформувати суспільство про стан таких розслідувань", – запевнив Баканов.

      Він пообіцяв, що якщо відповідні матеріали з розслідувань не підпадатимуть під підслідність СБУ, то будуть передаватися іншим правоохоронним органам.

      Які кадрові зміни відбулися в СБУ за президентства Зеленського? 3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України. Кононенко займав цю посаду з 10 липня 2017 року.

      Перед цим – Віталія Малікова з посади першого заступника глави СБУ та від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки. Окрім того, посаду залишив очільник головного управління СБУ у Києві та Київській області Олег Валендюк.

      До цього Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака. Однак перед цим, 20 травня, Василь Грицак, всі його заступники та члени команди подали рапорти про звільнення.

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      Теги: Новини України Розслідування Новини політики Корупція Володимир Зеленський СБУ Іван Баканов Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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