Зеленський звільнив заступника голови СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України. Кононенко займав цю посаду з 10 липня 2017 року

Відповідний указ опублікували на сайті глави держави 3 червня.

Читайте також: Хто такий Іван Баканов: біографія нового заступника голови СБУ

До призначення на цю посаду Кононенко кілька місяців очолював Департамент захисту національної державності СБУ (Департамент "Т").

З березня 2014 року до 14 лютого 2017 року був першим заступником начальника управління СБУ в Черкаській області. 23 березня 2018 року він отримав військове звання генерал-лейтенант.

Кого ще з СБУ звільнив Володимир Зеленський?

Перед цим – Віталія Малікова з посади першого заступника глави СБУ та від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки. Окрім того, посаду залишив очільник головного управління СБУ у Києві та Київській області Олег Валендюк.

До цього Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака. Однак перед цим, 20 травня, Василь Грицак,всі його заступники та члени команди подали рапорти про звільнення.

Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список



Кого та на які посади призначив Володимир Зеленський: інфографіка 24 каналу