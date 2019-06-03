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      Зеленський звільнив заступника голови СБУ

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      Зеленський звільнив заступника голови СБУ Віктора Кононенка
      Зеленський звільнив заступника голови СБУ Віктора Кононенка / LIGA.net

      Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України. Кононенко займав цю посаду з 10 липня 2017 року

      Відповідний указ опублікували на сайті глави держави 3 червня.

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      До призначення на цю посаду Кононенко кілька місяців очолював Департамент захисту національної державності СБУ (Департамент "Т").

      З березня 2014 року до 14 лютого 2017 року був першим заступником начальника управління СБУ в Черкаській області. 23 березня 2018 року він отримав військове звання генерал-лейтенант.

      Кого ще з СБУ звільнив Володимир Зеленський?

      Перед цим – Віталія Малікова з посади першого заступника глави СБУ та від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки. Окрім того, посаду залишив очільник головного управління СБУ у Києві та Київській області Олег Валендюк.

      До цього Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака. Однак перед цим, 20 травня, Василь Грицак,всі його заступники та члени команди подали рапорти про звільнення.

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      Теги: Новини України Новини політики СБУ Володимир Зеленський Президент України
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