Голова СБУ Грицак і всі його заступники подали у відставку

Голова Служби безпеки України Василь Грицак, всі його заступники та члени команди подали рапорти про звільнення.

Василь Грицак заявив, що "робимо це щиро, цілком усвідомлюючи право нового президента України ініціювати кадрові зміни у керівництві Служби", повідомили у прес-службі СБУ.

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Грицак додав, що свій рапорт він написав із важким серцем.

Так само як всі інші, переживаю за майбутнє Служби і держави,

– наголосив він.

Василь Грицак заявив, що колективу Служби безпеки України є чим пишатися.

Що відомо про Василя Грицака? Василь Сергійович Грицак – український військовий, генерал армії України. Василь Грицак очолював Службу безпеки України з 2 липня 2015 року. Крім того, Грицак є керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України з 7 липня 2014 та членом РНБО.



3 вересня 2017 року голова Служби безпеки України Василь Грицак публічно звернувся до керівника Федеральної служби безпеки РФ Олександра Бортникова і звинуватив російську агентуру в організації терактів на території України. За словами Грицака, ФСБ перейшла всі можливі межі, порушила навіть ті правила, які діють під час війни.