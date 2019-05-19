Хто з посадовців Порошенка пішов у відставку ще до інавгурації Зеленського: імена

Напередодні інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського десятки чиновників, які працювали разом з Петром Порошенком, оголосили про свою відставку. Серед них – голови ОДА, міністри, посадовці Адміністрації Президента тощо.

Так, частина чиновників просто оголосили, що йдуть у відставку, а когось своїм указом звільнив сам Порошенко. Проте, зрозуміло одне - вони не залишаються в апараті новообраного президента та наразі не будуть працювати у команді Зеленського.

Читайте також: Чи будуть наслідки від масових відставок топ-чиновників: відповідь експертки

Хто з чиновників Порошенка йде у відставку

Кабінет міністрів

Поки єдиним міністром, який оголосив про відставку ще за час президентства Порошенка, є очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. Він написав заяву 17 травня і після інавгурації Володимира Зеленського збирається подати документ на розгляд Ради та нового президента України. Також дипломат має наміри балотуватися на парламентських виборах у Верховну Раду, аби стати нардепом.

Читайте також: Клімкін йде з посади очільника МЗС: основні досягнення та критика міністра

"У нього (Зеленського, – 24 канал) має бути право на свою зовнішньополітичну команду. Я готовий допомагати йому там, де буде потрібно. І там де збігаються наші принципи і баченнчя", – додав Клімкін.

Зауважимо, очільника МЗС України, ризначає президент за своєю квотою.

Обласні держадміністрації

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що іде з посади 22 квітня - одразу після того, як з'явилися результати президентських виборів. Своє рішення він пояснив перемогою на виборах Володимира Зеленського.

У той же день заяву на відставку написав і керівник Миколаївської області Олексій Савченко. Він сказав, що має піти разом з Порошенком, і що не має більше політичних амбіцій.

Геннадій Москаль написав заяву про звільнення з посади голови Закарпатської облдержадміністрації за власним бажанням 23 квітня. На той момент чиновник перебував у відпустці.

Читайте також: Гройсман хоче бути прем’єром і після виборів до Ради

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що піде з посади одразу після інавгурації Зеленського. Він додав, що буде допомагати у розвитку України та виступив категорично проти приходу в політику тих людей, "які знищували Україну впродовж останніх років".

Зазначимо, після обрання нового президента в Україні у відставку йдуть усі глави ОДА. Таким є закон, адже саме президент має право призначити їх на посади.

Верховна Рада

Ірина Геращенко – віце-спікерка, уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та представниця України в гуманітарній підгрупі. Оголосила, що має намір піти у відставку 16 травня.

За словами чиновниці, вона готова допомагати новому президенту Зеленському у питаннях, пов'язаних із групами перемовників у Мінську. Геращенко наголосила, що зараз важливо забезпечити тристороннє перезавантаження учасників мінських груп: і від України, і від Росії, і від ОБСЄ.

Читайте також: Коли Зеленський призначить голову СБУ та очільника Адміністрації Президента

Представ ниця президента у парламенті Ірина Луценко про свою відставку офіційно оголосила під час засідання парламенту 17 травня.

"Сьогодні фактично останній пленарний тиждень, закінчуються мої повноваження як представниці президента Порошенка в парламенті. Я подала заяву президенту України Петру Порошенку з тим, щоб він звільнив мене з цієї посади", – заявила вона.

РНБО

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов подав у відставку 17 травня через припинення повноважень Порошенка. На посаді він перебував від грудня 2014 року. Саме за час його головування в РНБО в 10 областях України наприкінці 2018 року був введений воєнний стан через військову агресію Росії в Азовському морі.

Враховуючи продовження збройної агресії Росії проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі чи формуванні надалі захищати нашу країну, – йдеться у заяві Турчинова.

СБУ

Перший заступник голови СБУ та керівник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України Павло Демчина також вирішив піти з посади. Вже 18 травня на сайті президента Петра Порошенка з'явився указ про його звільнення.

Додамо, перед звільненням, 13 травня, Порошенко надав Демчині звання генерал-полковника.

Адміністрація Президента

Андерс фог Расмуссен – радник президента України (поза штатом), екс-генсек НАТО. Бальцерович Лєшек – радник президента України (поза штатом), польський економіст і політик, автор "шокової терапії" польських реформ. Березенко Сергій – радник президента України (поза штатом), народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка". Бірюков Юрій – радник президента України (поза штатом), волонтер і помічник міністра оборони. Гайдар Марія – радниця президента України (поза штатом), куратор президентської програми "Сільська медицина". Гринів Ігор – радник президента України (поза штатом), народний депутат від фракції БПП, керівник виборчої кампанії кандидата в президенти Порошенка. Домбровський Олександр – радник президента України (поза штатом), народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка". Єлісєєв Костянтин – заступник голови Адміністрації Президента, що займався зовнішньою політикою. Зайчук Валентин – радник президента України (поза штатом), багаторічний керівник Апарату Верховної Ради. Квіт Сергій – радник президента України (поза штатом), екс-міністр освіти, освітній і громадський діяч. Ковальчук Віталій – перший заступник глави Адміністрації Президента, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка. Відповідав за зв'язки з Кабінетом міністрів і регіонами. Корнійчук Олександр – радник президента України (поза штатом). Король Віктор – радник президента України (поза штатом), народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка". Косюк Юрій – радник президента України (поза штатом), власник ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Кулеба Микола – уповноважений президента України з прав дитини. Звільнений 19 травня. Куніцин Сергій – радник президента України (поза штатом), народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка". Марченко Сергій – заступник голови Адміністрації Президента. Назаренко Віктор – радник президента України (поза штатом), екс-голова Державної прикордонної служби. Оніщенко Юрій – перший помічник президента України (поза штатом). Павленко Ростислав – радник президента України (поза штатом), директор Національного інституту стратегічних досліджень. Пасхавер Олександр – радник президента України (поза штатом), економіст. Райнін Ігор – глава Адміністрації Президента України. Ткаченко Юрій – радни к президента України (поза штатом), економіст. Цеголко Святослав – прес-секретар президента України Петра Порошенка. Звільнений 17 травня указом глави держави. Федоров Юрій – начальник Служби безпеки президента України. Філатов Олексій – заступник глави Адміністрації Президента. Звільнений 11 травня. Обіймав свою посаду з липня 2014 року. Ярмак Дмитро – уповноважений президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Кого ще звільнив Порошенко?

Івана Гнатишина – посла України у Молдові. У МЗС пояснили, що таким було особисте бажання дипломата з "огляду на особисті обставини і вік".

Юрія Аллерова – командувача Національної Гвардії України. За словами військового, рішення про звільнення було його ініціативою. Проте, після звільнення, 14 травня його затримали детективи НАБУ за підозрою у розтраті майна Нацгвардії в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Згодом, суд ув'язнив його на 60 днів, але за нього внесли 4,8 мільйона гривень застави.