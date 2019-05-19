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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Хто з посадовців Порошенка пішов у відставку ще до інавгурації Зеленського: імена

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      Низка посадовців Порошенка пішла у відставку
      Низка посадовців Порошенка пішла у відставку / president.gov.ua

      Напередодні інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського десятки чиновників, які працювали разом з Петром Порошенком, оголосили про свою відставку. Серед них – голови ОДА, міністри, посадовці Адміністрації Президента тощо.

      Так, частина чиновників просто оголосили, що йдуть у відставку, а когось своїм указом звільнив сам Порошенко. Проте, зрозуміло одне - вони не залишаються в апараті новообраного президента та наразі не будуть працювати у команді Зеленського.

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      Хто з чиновників Порошенка йде у відставку

      Кабінет міністрів

      Поки єдиним міністром, який оголосив про відставку ще за час президентства Порошенка, є очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. Він написав заяву 17 травня і після інавгурації Володимира Зеленського збирається подати документ на розгляд Ради та нового президента України. Також дипломат має наміри балотуватися на парламентських виборах у Верховну Раду, аби стати нардепом.

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      "У нього (Зеленського, – 24 канал) має бути право на свою зовнішньополітичну команду. Я готовий допомагати йому там, де буде потрібно. І там де збігаються наші принципи і баченнчя", – додав Клімкін.

      Зауважимо, очільника МЗС України, ризначає президент за своєю квотою. 

      Обласні держадміністрації

      Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що іде з посади 22 квітня - одразу після того, як з'явилися результати президентських виборів. Своє рішення він пояснив перемогою на виборах Володимира Зеленського.

      У той же день заяву на відставку написав і керівник Миколаївської області Олексій Савченко. Він сказав, що має піти разом з Порошенком, і що не має більше політичних амбіцій.

      Геннадій Москаль написав заяву про звільнення з посади голови Закарпатської облдержадміністрації за власним бажанням 23 квітня. На той момент чиновник перебував у відпустці.

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      Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що піде з посади одразу після інавгурації Зеленського. Він додав, що буде допомагати у розвитку України та виступив категорично проти приходу в політику тих людей, "які знищували Україну впродовж останніх років".

      Зазначимо, після обрання нового президента в Україні у відставку йдуть усі глави ОДА. Таким є закон, адже саме президент має право призначити їх на посади.

      Верховна Рада

      Ірина Геращенко – віце-спікерка, уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та представниця України в гуманітарній підгрупі. Оголосила, що має намір піти у відставку 16 травня.

      За словами чиновниці, вона готова допомагати новому президенту Зеленському у питаннях, пов'язаних із групами перемовників у Мінську. Геращенко наголосила, що зараз важливо забезпечити тристороннє перезавантаження учасників мінських груп: і від України, і від Росії, і від ОБСЄ.

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      Представ ниця президента у парламенті Ірина Луценко про свою відставку офіційно оголосила під час засідання парламенту 17 травня.

      "Сьогодні фактично останній пленарний тиждень, закінчуються мої повноваження як представниці президента Порошенка в парламенті. Я подала заяву президенту України Петру Порошенку з тим, щоб він звільнив мене з цієї посади", – заявила вона.

      РНБО

      Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов подав у відставку 17 травня через припинення повноважень Порошенка. На посаді він перебував від грудня 2014 року. Саме за час його головування в РНБО в 10 областях України наприкінці 2018 року був введений воєнний стан через військову агресію Росії в Азовському морі.

      Враховуючи продовження збройної агресії Росії проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі чи формуванні надалі захищати нашу країну, – йдеться у заяві Турчинова.

      СБУ

      Перший заступник голови СБУ та керівник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України Павло Демчина також вирішив піти з посади. Вже 18 травня на сайті президента Петра Порошенка з'явився указ про його звільнення. 

      Додамо, перед звільненням, 13 травня, Порошенко надав Демчині звання генерал-полковника.

      Адміністрація Президента

      1. Андерс фог Расмуссен – радник президента України (поза штатом), екс-генсек НАТО.
      2. Бальцерович Лєшек – радник президента України (поза штатом), польський економіст і політик, автор "шокової терапії" польських реформ.
      3. Березенко Сергій – радник президента України (поза штатом), народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка".
      4. Бірюков Юрій – радник президента України (поза штатом), волонтер і помічник міністра оборони.
      5. Гайдар Марія – радниця президента України (поза штатом), куратор президентської програми "Сільська медицина".
      6. Гринів Ігор – радник президента України (поза штатом), народний депутат від фракції БПП, керівник виборчої кампанії кандидата в президенти Порошенка.
      7. Домбровський Олександр – радник президента України (поза штатом), народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка".
      8. Єлісєєв Костянтин – заступник голови Адміністрації Президента, що займався зовнішньою політикою.
      9. Зайчук Валентин – радник президента України (поза штатом), багаторічний керівник Апарату Верховної Ради.
      10. Квіт Сергій – радник президента України (поза штатом), екс-міністр освіти, освітній і громадський діяч.
      11. Ковальчук Віталій – перший заступник глави Адміністрації Президента, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка. Відповідав за зв'язки з Кабінетом міністрів і регіонами.
      12. Корнійчук Олександр – радник президента України (поза штатом).
      13. Король Віктор – радник президента України (поза штатом), народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка".
      14. Косюк Юрій – радник президента України (поза штатом), власник ПАТ "Миронівський хлібопродукт".
      15. Кулеба Микола – уповноважений президента України з прав дитини. Звільнений 19 травня.
      16. Куніцин Сергій – радник президента України (поза штатом), народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка".
      17. Марченко Сергій – заступник голови Адміністрації Президента.
      18. Назаренко Віктор – радник президента України (поза штатом), екс-голова Державної прикордонної служби.
      19. Оніщенко Юрій – перший помічник президента України (поза штатом).
      20. Павленко Ростислав – радник президента України (поза штатом), директор Національного інституту стратегічних досліджень.
      21. Пасхавер Олександр – радник президента України (поза штатом), економіст.
      22. Райнін Ігор – глава Адміністрації Президента України.
      23. Ткаченко Юрій – радни к президента України (поза штатом), економіст.
      24. Цеголко Святослав – прес-секретар президента України Петра Порошенка. Звільнений 17 травня указом глави держави.
      25. Федоров Юрій – начальник Служби безпеки президента України.
      26. Філатов Олексій – заступник глави Адміністрації Президента. Звільнений 11 травня. Обіймав свою посаду з липня 2014 року.
      27. Ярмак Дмитро – уповноважений президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

      Кого ще звільнив Порошенко? 

      Івана Гнатишина – посла України у Молдові. У МЗС пояснили, що таким було особисте бажання дипломата з "огляду на особисті обставини і вік".

      Юрія Аллерова – командувача Національної Гвардії України. За словами військового, рішення про звільнення було його ініціативою. Проте, після звільнення, 14 травня його затримали детективи НАБУ за підозрою у розтраті майна Нацгвардії в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Згодом, суд ув'язнив його на 60 днів, але за нього внесли 4,8 мільйона гривень застави.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Петро Порошенко Інавгурація Зеленського Адміністрація Президента Президент України Павло Клімкін Ірина Луценко Ірина Геращенко МЗС України Олександр Турчинов РНБО Олексій Савченко Геннадій Москаль
      Джерело: 24 канал
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