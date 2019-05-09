Коли Зеленський призначить голову СБУ та очільника Адміністрації Президента

Новообраний президент Україні Володимир Зеленський призначить голову Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки та очільника Адміністрації Президента лише після інавгурації.

Речник штабу майбутнього гаранта Дмитро Разумков розповів, що Зеленський не повинен робити перші кадрові призначення у день інавгурації.

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"Думаю, що перші кадрові пропозиції і законодавчі ініціативи навряд чи повинні звучати в день інавгурації. Це не зовсім той момент, коли потрібно озвучувати ці речі. Але те, що це має статися в найближчому майбутньому після інавгурації, думаю, так", – зауважив Разумков.

Проте, імена претендентів очільників Служби зовнішньої розвідки і Служби безпеки України краще взагалі не оголошувати аж до самого їх призначення.

"Якщо ми говоримо про службу зовнішньої розвідки, то там не потрібен парламент, президент може прийняти самостійне рішення. Але я боюся провокацій", – додав радник Зеленського.

Окрім того, Разумков додав, що новообраний гарант назве ім’я людини, яка очолить Адміністрацію Президента, відразу після інавгурації.

Що стосується глави Адміністрації Президента, то як Зеленський може зараз назвати його ім’я і призначити на посаду, якщо він ще не вступив у свої повноваження. Тому кандидатура на голову адміністрації президента теж буде озвучена незабаром після інавгурації президента,

– сказав Разумков.

Хто може очолити Адміністрацію Президента Зеленського? Бізнес-партнер і член команди майбутнього лідера Сергій Шефір не відкинув можливості, що саме він, юрист Коломойського та Зеленського Андрій Богдан або голова партії "Слуга народу" Іван Баканов, можуть очолити Адміністрацію Президента.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.



