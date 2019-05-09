Когда Зеленский назначит главу СБУ и главу Администрации Президента

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначит главу Службы внешней разведки, Службы безопасности и руководителя Администрации Президента только после инаугурации.

Представитель штаба будущего гаранта Дмитрий Разумков рассказал, что Зеленский не должен делать первые кадровые назначения в день инаугурации.

Читайте также: Какими будут первые сто дней Зеленского на посту президента

"Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации. Это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи. Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да", – отметил Разумкова.

Однако, имена претендентов руководителей Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины лучше вообще не объявлять до самого их назначения.

"Если мы говорим о службе внешней разведки, то там не нужен парламент, президент может принять самостоятельное решение. Но я боюсь провокаций", – добавил советник Зеленского.

Кроме того, Разумков добавил, что новоизбранный гарант назовет имя человека, который возглавит администрацию президента, сразу после инаугурации.

Что касается главы Администрации Президента, то как Зеленский может сейчас назвать его имя и назначить на должность, если он еще не вступил в свои полномочия. Поэтому кандидатура на главу администрации президента тоже будет озвучена вскоре после инаугурации президента,

– сказал Разумков.

Кто может возглавить Администрацию Президента Зеленского? Бизнес-партнер и член команды будущего лидера Сергей Шефир не исключил возможности, что именно он, юрист Коломойского и Зеленского Андрей Богдан или глава партии "Слуга народа" Иван Баканов, могут возглавить Администрацию Президента.

Когда состоится инаугурация Зеленского?

Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая

