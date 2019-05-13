Порошенко таємно присвоїв високі звання Демчині та Кривоносу

За травень 2019 року Петро Порошенко присвоїв 26 генеральських звання. Зокрема, звання генерал-полковника таємно отримав Павло Демчина, а звання генерал-майора – Сергій Кривонос.

Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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Окірм того, Бутусов зазначив, що минулого тижня Порошенко нагородив званням Героя України голову СБУ Василя Грицака. "Але, якщо щодо керівника СБУ інформація була відкритою, то документи про звання для Демчини та Кривоноса засекретили", – стверджує журналіст.

Нагадаємо, Павло Демчина – це перший заступник глави СБУ. НАБУ відкривало проти нього справу та розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем. А Сергій Кривонос зняв свою кандидатуру на президентських виборах на користь Петра Порошенка. У березні гарант призначив його заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України.

Кого ще з цікавих осіб Петро Порошенко вирішив нагородити наприкінці своєї каденції: