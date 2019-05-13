Порошенко тайно присвоил высокие звания Демчине и Кривоносу

За май 2019 года Петр Порошенко присвоил 26 генеральских званий. В частности, звание генерал-полковника тайно получил Павел Демчина, а звание генерал-майора – Сергей Кривонос.

Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

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Кроме того, Бутусов отметил, что на прошлой неделе Порошенко наградил званием Героя Украины главу СБУ Василия Грицака. "Но, если в отношении руководителя СБУ информация была открытой, то документы о звании для Демчины и Кривоноса засекретили", – утверждает журналист.

Напомним, Павел Демчина – это первый заместитель главы СБУ. НАБУ открывало против него дело и расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением. А Сергей Кривонос снял свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Петра Порошенко. В марте гарант назначил его заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Кого еще из интересных людей Петр Порошенко решил наградить в конце своей каденции: