17:35
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Порошенко тайно присвоил высокие звания Демчине и Кривоносу

      22 Читати новину українською
      Павел Демчина (слева) и Сергей Кривонос (справа)
      Павел Демчина (слева) и Сергей Кривонос (справа) / 24 канал

      За май 2019 года Петр Порошенко присвоил 26 генеральских званий. В частности, звание генерал-полковника тайно получил Павел Демчина, а звание генерал-майора – Сергей Кривонос.

      Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

      Читайте также: ГПУ начала расследование против Порошенко

      Кроме того, Бутусов отметил, что на прошлой неделе Порошенко наградил званием Героя Украины главу СБУ Василия Грицака. "Но, если в отношении руководителя СБУ информация была открытой, то документы о звании для Демчины и Кривоноса засекретили", – утверждает журналист.

      Напомним, Павел Демчина – это первый заместитель главы СБУ. НАБУ открывало против него дело и расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением. А Сергей Кривонос снял свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Петра Порошенко. В марте гарант назначил его заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

      Кого еще из интересных людей Петр Порошенко решил наградить в конце своей каденции:

      1. Бывшего нардепа от "Партии регионов" и одновременно скандального застройщика Игоря Лысова (орден "За заслуги" І степени);
      2. Министра культуры Евгения Нищука и руководителя Главного департамента Администрации Президента Юрия Онищенко (оба получили орден князя Ярослава Мудрого V степени);
      3. Заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива (оба получили орден "За заслуги" ІІ степени);
      4. Председателя общественной организации "Безопасность и взаимодействие в Украине", активиста Семена Кабакаєва, советника Порошенко и главы его избирательного штаба Олега Медведева, руководителя Главного департамента Администрации Президента Ярослава Мельника, председателя Киевской облгосадминистрации Александра Терещука и пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголка (все получили орден "За заслуги" ІІІ степени);
      5. Начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, полковника Андрея Саленкова (получил орден Богдана Хмельницкого III степени);
      6. Руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации Айну Тимчук (получила орден княгини Ольги ІІІ степени);
      7. Сестру Софии  Ротару Аурику (полное имя Аурелия Михайловна Ротару) (получила звание Народной артистки Украины).
      blog_ava
      8 сезон сериала "Игра престолов" – биография всех актеров
      сегодня
      6355
      Теги: Петр Порошенко Новости Украины СБУ Сергей Кривонос Президент Украины Награды СНБО
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівка з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      сегодня , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівка з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 7
      Вся президентская рать! Кого и как может назначать президент
      сегодня , 17:05 Вся президентская рать! Кого и как может назначать президент
      Юрій Бутусов 202
      Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      сегодня , 16:20 Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      1358
      Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным
      сегодня , 15:20 Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным
      3487
      Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      сегодня , 15:00 Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      Злой Одессит 1772
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Кто заинтересован в беспорядках в Одессе
       27 апреля 2016 , 21:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Конфискованные "евробляхи" отдают военным: видео
       22 января , 17:21
      Как новый Mitsubishi L200 испытали бездорожьем в Карпатах
       22 марта , 08:45
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук