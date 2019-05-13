Порошенко тайно присвоил высокие звания Демчине и Кривоносу
За май 2019 года Петр Порошенко присвоил 26 генеральских званий. В частности, звание генерал-полковника тайно получил Павел Демчина, а звание генерал-майора – Сергей Кривонос.
Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
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Кроме того, Бутусов отметил, что на прошлой неделе Порошенко наградил званием Героя Украины главу СБУ Василия Грицака. "Но, если в отношении руководителя СБУ информация была открытой, то документы о звании для Демчины и Кривоноса засекретили", – утверждает журналист.
Напомним, Павел Демчина – это первый заместитель главы СБУ. НАБУ открывало против него дело и расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением. А Сергей Кривонос снял свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Петра Порошенко. В марте гарант назначил его заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Кого еще из интересных людей Петр Порошенко решил наградить в конце своей каденции:
- Бывшего нардепа от "Партии регионов" и одновременно скандального застройщика Игоря Лысова (орден "За заслуги" І степени);
- Министра культуры Евгения Нищука и руководителя Главного департамента Администрации Президента Юрия Онищенко (оба получили орден князя Ярослава Мудрого V степени);
- Заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива (оба получили орден "За заслуги" ІІ степени);
- Председателя общественной организации "Безопасность и взаимодействие в Украине", активиста Семена Кабакаєва, советника Порошенко и главы его избирательного штаба Олега Медведева, руководителя Главного департамента Администрации Президента Ярослава Мельника, председателя Киевской облгосадминистрации Александра Терещука и пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголка (все получили орден "За заслуги" ІІІ степени);
- Начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, полковника Андрея Саленкова (получил орден Богдана Хмельницкого III степени);
- Руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации Айну Тимчук (получила орден княгини Ольги ІІІ степени);
- Сестру Софии Ротару Аурику (полное имя Аурелия Михайловна Ротару) (получила звание Народной артистки Украины).