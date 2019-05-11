Гройсман хоче бути прем’єром і після виборів до Ради

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий знову очолити уряд України після виборів до Верховної Ради.

Якщо український народ вирішить, що я і сформована нами команда будуть гідні представляти їхні інтереси та реалізовувати ті завдання, які люди перед нами ставлять, то я готовий буду очолити уряд,

– сказав Гройсман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Відповідаючи на питання, чи планує Гройсман йти з посади на період передвиборної кампанії, він сказав: "Ми проаналізуємо, і я буду діяти так, як визначено законом".

"Кампанія кампанією, але держава – це набагато важливіше. Я краще буду менше брати участь у передвиборній кампанії і робити все для того, щоб у країні була стабільність, ніж навпаки. Я буду знаходити здоровий баланс", – додав чинний прем’єр.

У квітні Гройсман заявляв, що не збирається йти у відставку з посади прем'єр-міністра до парламентських виборів.

Щодо ймовірної відставки уряду після інавгурації новообораного президента Володимира Зеленського в команді політика сказали, що питання міністрів – це прерогатива парламенту та голови уряду. У президента важелів впливу на цей процес не надто багато, поки діє чинна коаліція і чинний склад Кабінету міністрів.

Додамо, що у квітня лідер фракції "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий заявив, що готовий стати премʼєр-міністром та очолити уряд за президентства Володимира Зеленського.

Що відомо про вибори до Верховної Ради? Парламентські вибори заплановані на 27 жовтня. Виборці голосуватимуть у загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – з цієї дати можна висуватися у нардепи. Партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики висуватимуться самі. Документи до ЦВК для реєстрації треба подати не пізніше, ніж 13 серпня. Завершиться реєстрація 18 серпня.



Результати виборів ЦВК має оприлюднити не пізніше, ніж 16 листопада. А 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних нардепів та видати їм посвідчення. Перша сесія новообраної Ради має пройти до 16 грудня.