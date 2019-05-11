Гройсман хочет быть премьером и после выборов в Раду

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов вновь возглавить правительство Украины после выборов в Верховную Раду.

Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будем достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство,

– сказал Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Отвечая на вопрос, планирует ли Гройсман уходить с должности на период предвыборной кампании, он сказал: "Мы проанализируем, и я буду действовать так, как определено законом".

"Кампания кампанией, но государство – это гораздо важнее. Я лучше буду меньше участвовать в предвыборной кампании и делать все для того, чтобы в стране была стабильность, чем наоборот. Я буду находить здоровый баланс", – добавил действующий премьер.

В апреле Гройсман заявлял, что не собирается уходить в отставку с должности премьер-министра до парламентских выборов.

Относительно вероятной отставки правительства после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского в команде политика сказали, что вопрос министров – это прерогатива парламента и главы правительства. У президента рычагов влияния на этот процесс не слишком много, пока действует нынешняя коалиция и действующий состав Кабинета министров.

Добавим, что в апреле лидер фракции "Самопомощь", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов стать премьер-министром и возглавить правительство при президентстве Владимира Зеленского.

Что известно про выборы в Верховную Раду? Парламентские выборы запланированы на 27 октября. Избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).



​Избирательный процесс стартует 29 июля – с этой даты можно выдвигаться в нардепы. Партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики будут выдвигаться сами. Документы в ЦИК для регистрации надо подать не позднее, чем 13 августа. Завершится регистрация 18 августа.



​Результаты выборов ЦИК должна обнародовать не позже, чем 16 ноября. А 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных нардепов и выдать им удостоверения. Первая сессия новоизбранного Совета должна пройти до 16 декабря.