Гройсман рассказал, уйдет в отставку до выборов Рады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады.

Гройсман сказал, что "выборы президента – не повод для отставки премьера", пишет LB.ua. Он добавил, что будет работать до октября.

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Премьер-министр не ответил, готов ли он к замене части министров по президентской квоте. Однако, он добавил, что это право президента, которое одновременно должно быть подтверждено парламентом.

Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года. На выборах президента Украины в 2019 году Гройсман поддержал Петра Порошенко.

Владимир Гройсман сказал, что не обращает внимания на президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от ЦИК.

К слову, в Верховной раде Украины начались переговоры о создании коалиции под возможного победителя выборов президента Владимира Зеленского. В ближнем окружении Петра Порошенко заверили, что Игорь Коломойский уже ведет с депутатами из разных фракций переговоры о формировании нового большинства.