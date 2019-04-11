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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Гройсман рассказал, уйдет в отставку до выборов Рады

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      Гройсман рассказал, уйдет в отставку до выборов Рады
      Гройсман рассказал, уйдет в отставку до выборов Рады / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады.

      Гройсман сказал, что "выборы президента – не повод для отставки премьера", пишет LB.ua. Он добавил, что будет работать до октября.

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      Премьер-министр не ответил, готов ли он к замене части министров по президентской квоте. Однако, он добавил, что это право президента, которое одновременно должно быть подтверждено парламентом.

      Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года. На выборах президента Украины в 2019 году Гройсман поддержал Петра Порошенко.

      Владимир Гройсман сказал, что не обращает внимания на президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от ЦИК.

      К слову, в Верховной раде Украины начались переговоры о создании коалиции под возможного победителя выборов президента Владимира Зеленского. В ближнем окружении Петра Порошенко заверили, что Игорь Коломойский уже ведет с депутатами из разных фракций переговоры о формировании нового большинства.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Гройсман Парламентские выборы 2019
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